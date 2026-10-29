Çayı böyle içenler zehirleniyor! Hormonları yerle bir eden o hata

Analiz edilen 14 poşet çaydan dördünün poliamid (bir tür naylon) içerikli plastikten üretildiği belirlendi. Bu plastik poşetler kaynar suda üç dakika bekletildiğinde, her bir bardağa 555 ila 2 bin 498 adet arasında mikroplastik parçacık salındığı tespit edildi.
HORMON BOZUCU KİMYASALLAR TESPİT EDİLDİ
Araştırmanın kimyasal analiz aşamasında, test edilen tüm plastik poşet çaylarda endokrin (hormon) sistemini bozucu etkilere sahip Bisfenol A (BPA) ve fitalat izlerine rastlandı.
Belirtilmeyen bir markanın ürününde ise, araştırmacıların çay poşetini mühürlemek için kullanılan yapıştırıcıdan kaynaklandığını düşündüğü yüksek oranda BBP (bir fitalat türü) tespit edildi.
BPA ve fitalatların insan vücudunda metabolizma, ruh hali, uyku düzeni ve üreme sağlığı gibi temel sistemleri olumsuz yönde etkileyebildiği biliniyor.
KÜMÜLATİF RİSK UYARISI
Araştırmada elde edilen verilere göre, çaylarda tespit edilen BPA oranları Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) tarafından belirlenen günlük güvenlik sınırlarının yüzde 4,5'i ila yüzde 21,7'si arasında yer alıyor.
Tek bir bardak için yasal güvenlik sınırları aşılmamış olsa da uzmanlar; hamileler, gelişim çağındaki çocuklar ve gün içinde yoğun çay tüketen kişiler için bu durumun birikimli (kümülatif) bir sağlık riski oluşturabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.
Araştırmacılar ayrıca, çalışmada kullanılan ölçüm tekniklerinin yalnızca 100 mikrometreden büyük parçacıkları sayabildiğini ve daha küçük yapıdaki nanoplastiklerin ölçülemediğini belirtiyor.