Çayı böyle içenler zehirleniyor! Hormonları yerle bir eden o hata

Tek bir bardak için yasal güvenlik sınırları aşılmamış olsa da uzmanlar; hamileler, gelişim çağındaki çocuklar ve gün içinde yoğun çay tüketen kişiler için bu durumun birikimli (kümülatif) bir sağlık riski oluşturabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

