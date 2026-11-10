Çayın bilinmeyen etkisi ortaya çıktı! Düzenli içenlerde şaşırtan sonuç

Araştırmanın ortaya koyduğu veriler, düzenli çay tüketiminin sağlık üzerindeki etkilerine ilişkin yeni bir tartışma başlattı. Ancak sonuçların doğru yorumlanması için araştırmanın kimler üzerinde yapıldığı, ne kadar sürdüğü ve hangi hastalıklarla ilişki kurduğu da önem taşıyor. Çayın sağlık üzerindeki etkilerine ilişkin bulguların ayrıntıları dikkat çekiyor.

485 bin kişi üzerinde araştırma yapıldı

Araştırma, Journal of Internal Medicine dergisinde 21 Ekim 2026 tarihinde yayımlandı. Çin'deki Kadoorie Biobank veri tabanından 485 bin 934 yetişkinin katıldığı çalışmada, çay tüketimi ile damar hastalıkları arasındaki ilişki incelendi.