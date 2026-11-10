Çayın bilinmeyen etkisi ortaya çıktı! Düzenli içenlerde şaşırtan sonuç

Araştırmanın ortaya koyduğu veriler, düzenli çay tüketiminin sağlık üzerindeki etkilerine ilişkin yeni bir tartışma başlattı. Ancak sonuçların doğru yorumlanması için araştırmanın kimler üzerinde yapıldığı, ne kadar sürdüğü ve hangi hastalıklarla ilişki kurduğu da önem taşıyor. Çayın sağlık üzerindeki etkilerine ilişkin bulguların ayrıntıları dikkat çekiyor.
485 bin kişi üzerinde araştırma yapıldı
Araştırma, Journal of Internal Medicine dergisinde 21 Ekim 2026 tarihinde yayımlandı. Çin'deki Kadoorie Biobank veri tabanından 485 bin 934 yetişkinin katıldığı çalışmada, çay tüketimi ile damar hastalıkları arasındaki ilişki incelendi.
Ortalama 9,05 yıl boyunca takip edilen katılımcılarda toplam 14 bin 863 yeni damar hastalığı vakası kaydedildi. Araştırmacılar, düzenli çay tüketen kişilerde toplam damar hastalığı riskinin çay içmeyenlere kıyasla yaklaşık yüzde 11 daha düşük olduğunu belirledi.
Çayın demlenme yoğunluğu da araştırmada incelenen başlıklardan biri oldu. Orta yoğunlukta çay tüketimi daha düşük riskle ilişkilendirilirken, çok sıcak çay içenlerde damar hastalığı riskinin yüzde 16 daha yüksek olduğu görüldü.
Günde kaç bardak çay içmek gerekiyor?
Araştırmanın dikkat çeken sonuçlarından biri de tüketim miktarıyla ilgiliydi. Haftalık çay tüketen katılımcılar arasında en düşük tahmini risk, günde yaklaşık 6-8 fincan çay içenlerde görüldü.
Ancak bu miktarın herkes için önerilen günlük çay tüketimi olarak değerlendirilmemesi gerekiyor. Uzmanlar, araştırmanın gözlemsel nitelikte olduğuna ve çay içmenin tek başına damar hastalıklarını önlediğinin kanıtlanmadığına dikkat çekiyor.
Çay içmek tek başına yeterli değil
Araştırmada sigara kullanımı ve fiziksel aktivite de değerlendirildi. Çay tüketen, sigara içmeyen ve fiziksel olarak aktif katılımcılarda damar hastalığı riskiyle en güçlü olumlu ilişki gözlendi.
Bilim insanlarının bulguları, çay tüketiminin sağlıklı yaşam alışkanlıklarıyla birlikte değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Araştırma, çayın damar sağlığıyla ilişkisine dair önemli veriler sunsa da doğrudan hastalıklardan koruduğunu kanıtlamıyor.