Çekmeköy’de 1 kişinin hayatını kaybettiği İETT kazasında karar! Otobüs şoförüne 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Kaza, 15 Ekim 2025 tarihinde saat 14.25 sıralarında Şile Yolu Ümraniye istikameti Çamlık Durağı mevkisinde meydana geldi. 131T numaralı hatta sefer yapan 34 HO 3430 plakalı İETT otobüsü şoförü, 02 AFN 584 plakalı motosiklet sürücüsüyle trafikte yol verme nedeniyle tartışmaya başladı. Otobüs şoförü, aracı motosiklet sürücüsünün üzerine sürdüğü sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek önce tıp merkezinin önündeki 3 araca ardından yolcuların beklediği Çamlık durağına girdi. Kazada, otobüsün altında kalarak ağır yaralanan Deniz Şengül hayatını kaybederken, otobüs şoförünün de aralarında bulunduğu 4 kişi ise yaralandı. Kazanın ardından gözaltına alınan otobüs şoförü Hüseyin Gezer ve motosiklet sürücüsü Kerim Polat, çıkartıldıkları adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, motosiklet sürücüsü Kerim Polat'ın olay sırasında otobüs şoförü Hüseyin Gezer'e yönelik alenen hakarette bulunduğu ve motosikletini otobüsün önüne bırakarak 'kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma' suçunu işlediğinin değerlendirildiği belirtildi. Gezer'in ise Polat'a hakaret ettiği ve otobüsü bilerek üzerine sürdüğü belirtilen iddianamede, kullanılan aracın insan hayatı açısından tehlike arz ettiği, eylemin bir bütün halinde 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçunu oluşturduğu ifade edildi. İddianamede ayrıca, Gezer'in olay sırasında kalp krizi geçirdiği yönündeki savunmasının hastane raporlarıyla doğrulanmadığı, şoförün görev gereği böyle bir eylemin sonuçlarını öngörebilecek durumda olmasına rağmen tartışmanın etkisiyle hareket ettiği belirtildi. İddianamede, Hüseyin Gezer'in maktul Şengül'e yönelik 'olası kastla kasten öldürme' suçundan 20 yıldan 25 yıla, müşteki Bindal ve Çelik'e yönelik eylemi nedeniyle 'kasten yaralama' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar, 'olası kastla mala zarar verme' suçundan 3 ay 10 günden 2 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi. Gezer'in, müşteki sanık Kerim Polat'a yönelik 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan müebbet ile 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Savcılık tarafından Gezer'in toplam 30 yıl 3 ay 10 günden 45 yıl 6 aya kadar hapse çarptırılması istendi.

KARAR AÇIKLANDI

Anadolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Hüseyin Gezer, müşteki Taner Zorlu, müşteki avukatı Faruk Keleş ve sanık avukatları katıldı. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, İETT otobüsü şoförü Hüseyin Gezer'i, maktul Deniz Şengül'e yönelik 'Olası kastla kasten öldürme' suçundan 20 yıl, motosiklet sürücüsü Kerim Polat'a yönelik 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan da 10 yıl olmak üzere toplamda 30 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, motosiklet sürücüsü sanık Kerim Polat'ın ise "Ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesi, kaçırılması veya alıkonulması" suçunu işlediği sabit olduğundan 1 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti.