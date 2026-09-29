Çekmeköy’de feci kaza! Çarptığı otomobille kafeye girdi: O anlar kamerada

SÜRÜKLEDİĞİ ARAÇLA KAFEYE GİRDİ

Cip, park halindeki 34 MIP 648 plakalı otomobile çarptı. 2 araç sürüklenerek kafeye girdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, kafenin çevresine şerit çekerek önlem aldı. Dükkana giren araçlar çekiciyle çıkarılırken, kafede ve dükkanın önünde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Cip sürücüsü, ifadesi alınmak üzere jandarma merkezine götürüldü. Kafede ve araçlarda hasar oluştu. Jandarma ekiplerinin incelemesi sürerken, olay anı çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.