Çekmeköy’de korku dolu anlar! Kontrolden çıkan cip kafeye daldı

ÖNÜNE KATTIĞI OTOMOBİLLE KAFEYE DALDI

Sürücüsünün hareketini engelleyemediği araç, önünde park halinde duran 34 MIP 648 plakalı otomobile süratle çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan her iki araç birden yakındaki kafeye girerek durabildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından kafe çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, kaza anında kafe içerisinde ve ön bölümünde şans eseri kimsenin bulunmaması muhtemel bir felaketin önüne geçti.