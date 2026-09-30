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Giriş Tarihi: 30.09.2026 14:28

Çekmeköy’de korku dolu anlar! Kontrolden çıkan cip kafeye daldı

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. Alışveriş merkezi otoparkında kontrolden çıkan bir cip, önüne kattığı otomobille birlikte kafeye daldı. Panik yaratan olay güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. İşte detaylar…

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İHA Yaşam
Çekmeköy’de korku dolu anlar! Kontrolden çıkan cip kafeye daldı
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Olay, Ömerli Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezi otoparkında öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, park alanındaki cipin sürücüsü aracıyla harekete geçtiği sırada pedalları karıştırarak fren yerine gaza bastı.

ÖNÜNE KATTIĞI OTOMOBİLLE KAFEYE DALDI

Sürücüsünün hareketini engelleyemediği araç, önünde park halinde duran 34 MIP 648 plakalı otomobile süratle çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan her iki araç birden yakındaki kafeye girerek durabildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından kafe çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, kaza anında kafe içerisinde ve ön bölümünde şans eseri kimsenin bulunmaması muhtemel bir felaketin önüne geçti.

İNCELEME BAŞLATILDI

İşletmede ve araçlarda ağır hasarın oluştuğu kaza sonrası, kafeye saplanan araçlar çağrılan çekicilerle otoparktan kaldırıldı. Sürücü ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürülürken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İSTANBUL #ÇEKMEKÖY

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Çekmeköy’de korku dolu anlar! Kontrolden çıkan cip kafeye daldı
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