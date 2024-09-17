Çekmeköy’de seyir halindeki otomobil alev alev yandı

OTOMOBİL KÜLE DÖNDÜ

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen otomobili yaklaşık 1 saatlik uğraşlar sonucu söndürdü. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, yanan otomobil küle döndü. Polis ekipleri yangınla ilgili çalışma başlattı.