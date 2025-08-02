ÇEKÜL’ün kurucu başkanı Prof. Dr. Metin Sözen hayatını kaybetti

Doğa ve Kültürel mirası korumak için Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı ÇEKÜL'ü kuran Prof. Dr. Metin Sözen -89 çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Hayatı boyunca doğal ve Kültürel mirası korumak için tüm anadoluyu dolaşan ve Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı ÇEKÜL'ü kuran Prof. Dr. Metin Sözen ülkenin doğal, tarihsel ve kültürel varlıklarını korumak amacıyla 1990 yılında ÇEKÜL'ü faliyete geçirdi. Prof. Dr. Metin Sözen, ÇEKÜL'ü kurduğundan bu yana kültürel dokunun korunarak geleceğe aktarılması amacıyla, tarihi yapıların onarılarak yeniden işlevlendirilmesinden her ölçekteki yerleşim yerinin kültür öncelikli planlarının hazırlanmasına kadar birçok koruma çalışmasına imza attı.

Sözen, Doğal doku kaybolmaya başladığında insanın yaşam alanının da tükendiği, kültürel mirasını da yitirmeye başladığı bilinciyle ağaçlandırma ve eğitim çalışmaları yapıyor ve çevre koruma alanında çalışıldığını belirtmişti. Gece saatlerinde hayatını kaybeden ÇEKÜL kurucu başkanı Prof. Dr. Metin Sözen'in cenazesi, 3 Ağustos 2025 Pazar günü ) ikindi vaktinde Zincirlikuyu Camiinde kılınacak cenaze namazı sonrasında Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecek. Taziyeler 4 Ağustos Pazartesi günü Beyoğlu Çekül Evi'nde saat 12.00 ila 20.00 arasında kabul edilecek.Vakıf'tan yapılan açıklamada, cenaze için çelenk gönderilmemesi bunun yerine ÇEKÜL Vakfı'nın 7 Ağaç Ormanları'nda Metin Sözen anısına fidan dikilmesi istendi.

TÜM HAYATI BOYUNCA KÜLTÜREL MİRASI KORUMAK İÇİN ÇALIŞTI

Türkiye'de doğal ve kültürel mirasın korunması çalışmalarına sayısız eser ve çalışmayla katkıda bulunan Metin Sözen, TBMM Başkanlığı Kültür ve Sanat Danışmanı, TBMM Başkanlığı Bilim ve Değerlendirme Kurulu Başkanı olarak görev yaptı, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulları'nda başkan ve üye olarak uzun yıllar yer aldı. Bugün 471 üyeye ulaşan Tarihi Kentler Birliği'nin kurulmasına ve gelişmesine öncülük eden Prof. Dr. Metin Sözen, 1990 yılında kurulan ÇEKÜL Vakfı'nın da kurucu başkanıydı.

PROF. DR. METİN SÖZEN BİYOGRAFİSİ

Metin Sözen 24 Mayıs 1936 tarihinde Elazığ'da doğdu. 2004 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Sanat ve Mimarlık Tarihi öğretim üyeliğinden emekli oldu. Yaşamı boyunca Türkiye'deki doğal, tarihsel ve kültürel mirasın korunması ve yaşatılması konusunda çalışan Metin Sözen'in, Safranbolu, Kastamonu, Bursa, Edirne, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Karaman, Ağırnas, Tokat, Amasya, Gümüşhane, Sivas, Malatya, Elazığ, Kars, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, İstanbul başta olmak üzere farklı ölçekte yerleşim birimlerinde kamu-yerel-sivil-özel birlikteliğine dayalı, kalıcı uygulamaları bulunuyor.

TBMM Başkanlığı Kültür ve Sanat Danışmanı, Bilim ve Değerlendirme Kurulu Başkanı olarak yeniden yapılanma sürecinde Devletin Evi Saray başlığı altında geliştirdiği Saray Müze, Müze İçinde Müze, Depo Müze, Fabrika Müze kavramları ışığında, 1984-2009 yılları arasında Dolmabahçe, Beylerbeyi, Yıldız saraylarında; Aynalıkavak, Küçüksu, Ihlamur, Beykoz, Maslak kasırlarında ve Yalova Atatürk Köşkü'ndeki bilimsel çalışmaları yönetti. Uzun yıllar Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulları'nın üyelik ve başkanlık görevlerini yürüttü. Kültür ve Turizm Bakanlığı 2007 yılı "Kültür ve Sanat Büyük Ödülü" olmak üzere çeşitli ödüller aldı.

1990 yılında kurulan Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı / ÇEKÜL'ün kurucu başkanı olan Metin Sözen, 2000 yılında da Tarihi Kentler Birliği / TKB'nin kurulmasına ve geliştirilmesine öncülük etti. Metin Sözen'in ÇEKÜL Vakfı Yayınları'ndan çıkan otobiyografik kitabı Yaşamı Paylaşmak, bir bilim insanı olarak Türkiye'nin koruma tarihine nasıl yön verdiğinin izlerini taşıyor.