Çekya-İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maçı Halil Umut Meler yönetecek!

Zorlu karşılaşmada Halil Umut Meler'in yanı sıra yardımcı hakemler ve VAR ekibinin görevleri de maç öncesinde belli oldu. Çekya-İngiltere mücadelesini canlı izlemek isteyenler için karşılaşmanın tarihi, saati ve yayıncı kanalına ilişkin bilgiler gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor.