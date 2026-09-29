Çekya-İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maçı Halil Umut Meler yönetecek!

Zorlu karşılaşmada Halil Umut Meler'in yanı sıra yardımcı hakemler ve VAR ekibinin görevleri de maç öncesinde belli oldu. Çekya-İngiltere mücadelesini canlı izlemek isteyenler için karşılaşmanın tarihi, saati ve yayıncı kanalına ilişkin bilgiler gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor.
FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Çekya ile İngiltere arasındaki UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup maçını yönetecek.
Karşılaşmada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Abdullah Bora Özkara üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Cihan Aydın olacak.
Futbolseverlerin takip edeceği Çekya - İngiltere maçı A Spor ekranlarından canlı ve anlık olarak takip edilecek.