Haberler Yaşam Haberleri Çekya-İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maçı Halil Umut Meler yönetecek!
Giriş Tarihi: 29.09.2026 11:29 Son Güncelleme: 29.09.2026 11:30

Çekya-İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maçı Halil Umut Meler yönetecek!

Çekya ile İngiltere arasındaki mücadele için geri sayım sürerken futbolseverler maçın yayın bilgilerini araştırmaya başladı. UEFA Uluslar Ligi kapsamında oynanacak karşılaşmanın başlama saati ve hangi kanaldan ekrana geleceği merak konusu olurken, mücadelede Türk hakem Halil Umut Meler’in düdük çalacak olması da dikkat çekti.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Çekya-İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maçı Halil Umut Meler yönetecek!
  • ABONE OL

Zorlu karşılaşmada Halil Umut Meler'in yanı sıra yardımcı hakemler ve VAR ekibinin görevleri de maç öncesinde belli oldu. Çekya-İngiltere mücadelesini canlı izlemek isteyenler için karşılaşmanın tarihi, saati ve yayıncı kanalına ilişkin bilgiler gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor.

Çekya-İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maçı Halil Umut Meler yönetecek!

HALİL UMUT MELER ÇEKYA-İNGİLTERE MAÇINDA DÜDÜK ÇALACAK!

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Çekya ile İngiltere arasındaki UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup maçını yönetecek.

Karşılaşmada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Abdullah Bora Özkara üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Cihan Aydın olacak.

Çekya-İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maçı Halil Umut Meler yönetecek!

ÇEKYA-İNGİLTERE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar Ligi'ndeki Çekya-İngiltere maçı 29 Eylül 2026 (bugün) saat 21.45'de ekrana gelecek.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Çekya-İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maçı Halil Umut Meler yönetecek!

ÇEKYA-İNGİLTERE MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin takip edeceği Çekya - İngiltere maçı A Spor ekranlarından canlı ve anlık olarak takip edilecek.

Çekya-İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maçı Halil Umut Meler yönetecek!

UEFA Uluslar Ligi'nde günün diğer maçları şu şekilde:

🆚 Çekya - İngiltere
⏰ 21.45
📺 A Spor

🆚 İspanya - Hırvatistan
⏰ 21.45
📺 A Haber

🆚 İskoçya - İsviçre
⏰ 21.45
📺 A Para

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Çekya-İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maçı Halil Umut Meler yönetecek!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA