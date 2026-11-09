Çelik tenceresine biraz salça süren o dertten kurtuluyor!

Çelik Yüzeylerdeki "Gökkuşağı" Lekeleri Neden Oluşur?

Paslanmaz çelik tencereler kullanıldıkça, özellikle yüksek ateşte susuz bırakıldığında veya suyun içerisindeki minerallerle tepkimeye girdiğinde yüzeyinde oksitlenme meydana gelir. Bu durum tencerenin hijyenini bozmasa da estetik olarak mat ve kirli bir görünüm yaratır.

Bulaşık deterjanları veya standart süngerler bu ısıl renk değişimlerini çözmede yetersiz kalır. Sert tel veya kimyasal ovma tozları kullanmak ise çelik yüzeyi çizerek tencerenin yapısına zarar verebilir. Bu noktada doğal ve çizmesiz bir çözüm arayışı öne çıkar.