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Giriş Tarihi: 05.11.2026 09:24

Celtic-Beşiktaş maç hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maçı muhtemel 11'ler...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan dördüncü hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Beşiktaş, Avrupa'daki yenilmezlik serisini sürdürmek için İskoçya temsilcisi Celtic'e konuk oluyor. Geride kalan üç maçta iki galibiyet ve bir beraberlik alan siyah-beyazlılar, deplasmanda kazanarak puanını artırmayı hedefliyor. Celtic ise Avrupa Ligi'nde henüz puanla tanışamazken kendi sahasında Beşiktaş karşısında çıkış arıyor.

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Celtic-Beşiktaş maç hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maçı muhtemel 11’ler...
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Marsilya ve Hoffenheim karşılaşmalarından galibiyetle ayrılan, Crystal Palace ile de berabere kalan Beşiktaş'ın kritik mücadelesinde gözler sahaya çıkacak ilk 11'lere çevrildi. Siyah-beyazlı taraftarlar, Celtic-Beşiktaş maçının yayın bilgilerini, muhtemel kadroları ve karşılaşma öncesindeki son gelişmeleri araştırmaya başladı.

CELTİC-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Celtic-Beşiktaş karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi televizyonlarından ve TRT'nin dijital yayın platformlarından takip edebilecek.

  • Tarih: 5 Kasım 2026 Perşembe
  • Saat: 23.00
  • Stadyum: Celtic Park
  • Yayın kanalı: TRT 1
  • Organizasyon: UEFA Avrupa Ligi

CELTİC-BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER

Karşılaşma öncesinde açıklanan tahmini kadrolara göre iki takımın sahaya çıkması beklenen ilk 11'leri şöyle:

Celtic: Johnstone, Donovan, Carter-Vickers, Scales, Tierney, McGregor, Baur, Hassan, Nygren, Osmand, Duran.

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbaou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Cerny, Olaitan, Ndidi, Trossard, Vlahovic.

Muhtemel kadrolar maç öncesindeki tahminlerdir. Resmî ilk 11'ler karşılaşmadan yaklaşık bir saat önce açıklanacak.

BEŞİKTAŞ VE CELTİC'İN AVRUPA LİGİ PERFORMANSI

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı ilk üç karşılaşmada iki galibiyet ve bir beraberlik elde ederek 7 puana ulaştı. Siyah-beyazlı ekip, bu sonuçlarla lig aşamasında üst sıralarda yer alıyor.

Celtic ise ilk üç maçında galibiyet alamadı. İskoç temsilcisi, Beşiktaş karşısında sahasında kazanarak Avrupa Ligi'ndeki ilk puanlarını almak istiyor.

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Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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Celtic-Beşiktaş maç hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maçı muhtemel 11'ler...
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