Celtic-Beşiktaş maç hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maçı muhtemel 11’ler...

Marsilya ve Hoffenheim karşılaşmalarından galibiyetle ayrılan, Crystal Palace ile de berabere kalan Beşiktaş'ın kritik mücadelesinde gözler sahaya çıkacak ilk 11'lere çevrildi. Siyah-beyazlı taraftarlar, Celtic-Beşiktaş maçının yayın bilgilerini, muhtemel kadroları ve karşılaşma öncesindeki son gelişmeleri araştırmaya başladı.
Celtic-Beşiktaş karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi televizyonlarından ve TRT'nin dijital yayın platformlarından takip edebilecek.
Karşılaşma öncesinde açıklanan tahmini kadrolara göre iki takımın sahaya çıkması beklenen ilk 11'leri şöyle:
Celtic: Johnstone, Donovan, Carter-Vickers, Scales, Tierney, McGregor, Baur, Hassan, Nygren, Osmand, Duran.
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbaou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Cerny, Olaitan, Ndidi, Trossard, Vlahovic.
Muhtemel kadrolar maç öncesindeki tahminlerdir. Resmî ilk 11'ler karşılaşmadan yaklaşık bir saat önce açıklanacak.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı ilk üç karşılaşmada iki galibiyet ve bir beraberlik elde ederek 7 puana ulaştı. Siyah-beyazlı ekip, bu sonuçlarla lig aşamasında üst sıralarda yer alıyor.
Celtic ise ilk üç maçında galibiyet alamadı. İskoç temsilcisi, Beşiktaş karşısında sahasında kazanarak Avrupa Ligi'ndeki ilk puanlarını almak istiyor.