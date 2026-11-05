Celtic-Beşiktaş maç hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maçı muhtemel 11’ler...

Marsilya ve Hoffenheim karşılaşmalarından galibiyetle ayrılan, Crystal Palace ile de berabere kalan Beşiktaş'ın kritik mücadelesinde gözler sahaya çıkacak ilk 11'lere çevrildi. Siyah-beyazlı taraftarlar, Celtic-Beşiktaş maçının yayın bilgilerini, muhtemel kadroları ve karşılaşma öncesindeki son gelişmeleri araştırmaya başladı.

CELTİC-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Celtic-Beşiktaş karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi televizyonlarından ve TRT'nin dijital yayın platformlarından takip edebilecek.