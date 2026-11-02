Celtic Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi

Temsilcimiz, Avrupa Ligi lig aşamasının dördüncü haftasında zorlu bir viraja giriyor. Glasgow deplasmanında alınacak olası bir galibiyet, gruptaki iddiamızı güçlendirecek. Başlama vaktinde değişiklik yaşanan bu eşleşmenin tarih, stadyum ve yayın akışı bilgileri futbolseverler tarafından yakından izleniyor.
UEFA Avrupa Ligi 4. hafta mücadelesinde temsilcimiz, 5 Kasım 2026 Perşembe günü sahaya çıkıyor. Karşılaşmanın başlama vuruşu Türkiye saati ile (TSİ) 23.00'te yapılacak.
Lig aşamasında dördüncü sınavına çıkacak olan Kara Kartal, İskoçya dönüşünde de yoğun bir Avrupa takvimine sahip. Temsilcimiz bu eşleşmenin ardından, 26 Kasım tarihinde Hapoel Beer-Sheva'yı kendi evinde ağırlayacak.