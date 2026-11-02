Celtic Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi

Temsilcimiz, Avrupa Ligi lig aşamasının dördüncü haftasında zorlu bir viraja giriyor. Glasgow deplasmanında alınacak olası bir galibiyet, gruptaki iddiamızı güçlendirecek. Başlama vaktinde değişiklik yaşanan bu eşleşmenin tarih, stadyum ve yayın akışı bilgileri futbolseverler tarafından yakından izleniyor.