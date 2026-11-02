Haberler Yaşam Haberleri Celtic Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi
Giriş Tarihi: 2.11.2026 18:37

Celtic Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi heyecanı sürüyor. Temsilcimiz, kritik deplasmanda puan arıyor. İskoçya'nın zorlu atmosferinde oynanacak bu önemli müsabakanın yayın detayları merak konusu oldu. Siyah beyazlı taraftarların sonucunu heyecanla beklediği Celtic Beşiktaş maçı için geri sayım başladı. Peki, BJK Avrupa maçı hangi kanalda, şifresiz mi ekranlara gelecek?

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Celtic Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi
  • ABONE OL

Temsilcimiz, Avrupa Ligi lig aşamasının dördüncü haftasında zorlu bir viraja giriyor. Glasgow deplasmanında alınacak olası bir galibiyet, gruptaki iddiamızı güçlendirecek. Başlama vaktinde değişiklik yaşanan bu eşleşmenin tarih, stadyum ve yayın akışı bilgileri futbolseverler tarafından yakından izleniyor.

CELTİC - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

UEFA Avrupa Ligi 4. hafta mücadelesinde temsilcimiz, 5 Kasım 2026 Perşembe günü sahaya çıkıyor. Karşılaşmanın başlama vuruşu Türkiye saati ile (TSİ) 23.00'te yapılacak.

CELTİC - BEŞİKTAŞ KARŞILAŞMASI HANGİ KANALDA ŞİFRESİZ Mİ İZLENECEK?

Türk takımlarının bu sezonki Avrupa kupası maçları, futbolseverlerle ücretsiz olarak buluşturulmaya devam ediyor. Milyonlarca sporseverin heyecanla beklediği bu kritik mücadele, TRT 1 ekranlarından şifresiz ve naklen yayınlanacak.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Lig aşamasında dördüncü sınavına çıkacak olan Kara Kartal, İskoçya dönüşünde de yoğun bir Avrupa takvimine sahip. Temsilcimiz bu eşleşmenin ardından, 26 Kasım tarihinde Hapoel Beer-Sheva'yı kendi evinde ağırlayacak.

Daha sonra 10 Aralık'ta zorlu Alman ekibi Bayer Leverkusen deplasmanına gidecek olan takımımız, Ocak ayında ise sırasıyla Union Saint-Gilloise ve Omonia maçlarıyla lig aşamasını tamamlayacak.

Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu açıkladı! Zirvede çok büyük fark...

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Celtic Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA