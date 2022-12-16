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Giriş Tarihi: 17.12.2022

Cem Garipoğlu’nun mezarı açılmayacak

GÜL KİREKLO GÜL KİREKLO
Cem Garipoğlu’nun mezarı açılmayacak
Türkiye'yi sarsan Münevver Karabulut cinayetiyle ilgili cezaevinde 8 yıl önce intihar eden kızının katili Cem Garipoğlu'nun, ölmediğini, kaçırıldığını öne süren baba Süreyya Karabulut suç duyurusunda bulunmuştu. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'nce yapılan incelemede ölen şahıstan alınan DNA profili ile Cem Garipoğlu'nun anne ve babasından alınan DNA örnekleri arasında yüzde 99.99 uyum olduğunu belirterek kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Bu kararla Garipoğlu'nun mezarının açılmayacağı belirtildi.
Baba Karabulut karar üzerine "İçimdeki derin şüphe dinmedi. Çünkü bize sadece cesedin fotoğrafları gösterildi" dedi.

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Cem Garipoğlu’nun mezarı açılmayacak
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