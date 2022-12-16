Cem Garipoğlu’nun mezarı açılmayacak

Türkiye'yi sarsan MünevverKarabulut cinayetiyleilgili cezaevinde8 yıl önce intihareden kızının katiliCem Garipoğlu'nun,ölmediğini, kaçırıldığınıöne süren baba SüreyyaKarabulut suç duyurusundabulunmuştu. SilivriCumhuriyet Başsavcılığı, AdliTıp Kurumu Biyoloji İhtisasDairesi'nce yapılan incelemedeölen şahıstan alınan DNA profiliile Cem Garipoğlu'nunanne ve babasından alınanDNA örnekleri arasında yüzde99.99 uyum olduğunu belirterekkovuşturmaya yer olmadığınakarar verdi. Bu kararlaGaripoğlu'nun mezarının açılmayacağıbelirtildi.
Baba Karabulut karar üzerine "İçimdeki derin şüphe dinmedi. Çünkü bize sadece cesedin fotoğrafları gösterildi" dedi.