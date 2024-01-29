Haberler Yaşam Haberleri Cem Uzan'ın avukatı davadan çekildi
Giriş Tarihi: 29.1.2024 16:04 Son Güncelleme: 29.1.2024 16:32

Cem Uzan'ın avukatı davadan çekildi

Kesinleşmiş 47 yıl hapis cezası bulunan firari Cem Uzan’ın Fransız avukatı davadan çekildi.

Ece YILDIZ Ece YILDIZ
Cem Uzan’ın avukatı davadan çekildi

İmar Bankasının içini usulsüz işlemlerle boşalttıkları müfettiş raporlarıyla tespit edilen ve açılan davalarda kesinleşmiş hapis cezaları alan firari Cem Uzan ve Hakan Uzan'a bir kötü haber de ünlü Fransız avukatlarından geldi.

Fransa'daki Paris Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada, Uzanların avukatlığını yapan eski Paris Barosu Başkanı Christiane Feral-Schuhl'in istifa ettiği öğrenildi. Siyasi davalarda yer alması ile ünlü olan Christiane Feral-Schuhl'in yerine hangi avukatın veya hukuk bürosunun geleceği henüz netleşmedi.

Başta Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) olmak üzere aralarında Vodafone, Motorola ve Blackrock gibi şirketlerle birçok Türk iş insanı ve onların aile fertlerinin aleyhine açılan dava yaklaşık üç senedir devam ediyor.

Toplam 68 milyar dolar tazminat talep edilen davada, davalılar ilk cevap dilekçelerini sunmuştu. Daha önceki davaları kaybettiği için Cem Uzan'ın Fransa'daki mal varlığı ve banka hesapları üzerindeki ihtiyati tedbir kararı devam ediyor. Fransa'daki bankalardan para çekemiyor. Uzan ailesinin sebep olduğu kamu zararı, DİBS'e endekslendiğinde bugünün parasıyla yaklaşık 17 milyar dolara karşılık geliyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Mahkeme 'VAR'ı hatalı buldu! Maç tekrar edilecek
Eşime çok âşığım çocuğuma onun adını verdim
Ankara’da kooperatif mağdurları bir araya geldi: 20 yılda bir arpa boyu yol alınmadı
Başkan Erdoğan: İstanbul'u yeniden ayağa kaldıracağız
Gaziantep'te vahşet! Ailesine kurşun yağdırdı: 4 ölü 3 yaralı
Türkiye'nin illerinden kaç tanesinin adı sesli harfle başlar?
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA | İBB Başkan adayı Murat Kurum A Haber'de açıkladı: İstanbullulara müjdeler
İkiz kulelerin sırrı çözülmeden ABD’ye de dünyaya da huzur yok
Yeni görüntüler ortaya çıktı: İşte o anlar; Teröristler kiliseye böyle girdi
ARKADAŞINA GÖNDER
Cem Uzan'ın avukatı davadan çekildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA