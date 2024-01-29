Cem Uzan’ın avukatı davadan çekildi

İmar Bankasının içini usulsüz işlemlerle boşalttıkları müfettiş raporlarıyla tespit edilen ve açılan davalarda kesinleşmiş hapis cezaları alan firari Cem Uzan ve Hakan Uzan'a bir kötü haber de ünlü Fransız avukatlarından geldi.

Fransa'daki Paris Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada, Uzanların avukatlığını yapan eski Paris Barosu Başkanı Christiane Feral-Schuhl'in istifa ettiği öğrenildi. Siyasi davalarda yer alması ile ünlü olan Christiane Feral-Schuhl'in yerine hangi avukatın veya hukuk bürosunun geleceği henüz netleşmedi.

Başta Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) olmak üzere aralarında Vodafone, Motorola ve Blackrock gibi şirketlerle birçok Türk iş insanı ve onların aile fertlerinin aleyhine açılan dava yaklaşık üç senedir devam ediyor.

Toplam 68 milyar dolar tazminat talep edilen davada, davalılar ilk cevap dilekçelerini sunmuştu. Daha önceki davaları kaybettiği için Cem Uzan'ın Fransa'daki mal varlığı ve banka hesapları üzerindeki ihtiyati tedbir kararı devam ediyor. Fransa'daki bankalardan para çekemiyor. Uzan ailesinin sebep olduğu kamu zararı, DİBS'e endekslendiğinde bugünün parasıyla yaklaşık 17 milyar dolara karşılık geliyor.