Cenk evine gelen arkadaşları tarafından katledilmişti! Dosya Yargıtay’a taşındı

'SİLAH ELİMDE PATLADI'

Sanıklardan Ömür Can Özcan, davanın ilk duruşmasında yaptığı savunmada, "Evdeki konuşma esnasında E.A. yüksek sesle konuşunca Cenk onu uyardı. E.A. da sinirlenip çıktı. Bir süre sonra ağabeyim de bakkala gitti. Tayfun oturduğu koltuğun arasında silah buldu. Bakmak için Tayfun'dan tabancayı aldım. 'Boş mu?' diye sorunca, 'Boştur herhalde' dedi. Tam bu sırada silah patladı. Tetiğe basıp basmadığımı hatırlamıyorum. Cenk yere düştü. 112'yi aradım. Cevap gelmeyince Cenk'i hastaneye yetiştirmek için uğraştık. Keşke o silahı hiç almasaydım" dedi.