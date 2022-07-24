Haberler Yaşam Haberleri Cennetin Krallığı filminin konusu nedir, oyuncuları kimler, kaç yapımı? Kingdom of Heaven - Cennetin Krallığı oyuncuları, konusu ve IMDB puanı
Giriş Tarihi: 24.7.2022 16:40

Cennetin Krallığı filminin konusu nedir, oyuncuları kimler, kaç yapımı? Kingdom of Heaven - Cennetin Krallığı oyuncuları, konusu ve IMDB puanı

Cennetin Krallığı filmi bu akşam ATV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Yabancı film sevenler tarafından incelenen film, Cennetin Krallığı filminin konusu nedir, oyuncuları kimler, kaç yapımı gibi sorularla mercek altına alınıyor. Başrollerinde ünlü isimlerin yer aldığı filmle ilgili detaylar merak ediliyor. İşte Kingdom of Heaven - Cennetin Krallığı oyuncuları, konusu, yapım yılı ve IMDB puanı!

Cennetin Krallığı filminin konusu nedir, oyuncuları kimler, kaç yapımı? Kingdom of Heaven - Cennetin Krallığı oyuncuları, konusu ve IMDB puanı

Cennetin Krallığı filmini izlemek isteyenler, Cennetin Krallığı filminin konusu nedir, oyuncuları kimler, kaç yapımı gibi sorulara yanıt arıyor. Kingdom of Heaven adıyla vizyona giren yapıma ilişkin detaylar filmseverler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. İşte, Cennetin Krallığı oyuncuları, konusu ve IMDB puanı hakkında detaylar!

CENNETİN KRALLIĞI KONUSU

Film, Müslüman komutan Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs şehrini Haçlıların kurduğu Kudüs Krallığı'ndan geri alması olayı etrafında Haçlı seferlerini ve iki tarafın bu savaşlara bakışını anlatmaktadır.

CENNETİN KRALLIĞI OYUNCULARI

Bazı karakterler tarihi olaylar içerisinde kurgulanmıştır:

Orlando Bloom - İbelinli Balian

Eva Green - Kudüslü Sibylla

Liam Neeson - İbelinli Barisan (Godfrey)

Gassan Mesud - Selahaddin Eyyubi

Jeremy Irons - Trablus kontu III. Raymond (Tiberias)

David Thewlis - Şövalye lideri

Velibor Topić - Amalric

Edward Norton - IV. Baudouin

Brendan Gleeson - Renaud de Châtillon

Marton Csokas - Guy de Lusignan

Alexander Siddig - Nasir İmadeddin el-Isfahani

Khaled El Nabawy - Molla

Ulrich Thomsen - Gérard de Ridefort (Tapınak Şövalyesi)

Jon Finch - Patrik

Iain Glen - I. Richard

Nathalie Cox - Balian'ın eşi

Eriq Ebouaney - Firuz

Jouko Ahola - Odo

Giannina Facio - Selahaddin Eyyubi'nin kız kardeşi

Yönetmen: Ridley Scott

Yapımcı: Ridley Scott

Senarist: William Monahan

Türü: Aksiyon, Dram, Tarih, Savaş

Çıkış tarihi: 2005

Süre: 189 dakika

Ülke: İngiltere, Almanya, ABD

IMDB Puanı: 7,2

Bütçe: 135 milyon $

Hasılat: 211.700.000 $

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Cennetin Krallığı filminin konusu nedir, oyuncuları kimler, kaç yapımı? Kingdom of Heaven - Cennetin Krallığı oyuncuları, konusu ve IMDB puanı
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