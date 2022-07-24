Cennetin Krallığı filminin konusu nedir, oyuncuları kimler, kaç yapımı? Kingdom of Heaven - Cennetin Krallığı oyuncuları, konusu ve IMDB puanı

Cennetin Krallığı filmini izlemek isteyenler, Cennetin Krallığı filminin konusu nedir, oyuncuları kimler, kaç yapımı gibi sorulara yanıt arıyor. Kingdom of Heaven adıyla vizyona giren yapıma ilişkin detaylar filmseverler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. İşte, Cennetin Krallığı oyuncuları, konusu ve IMDB puanı hakkında detaylar!
CENNETİN KRALLIĞI KONUSU
Film, Müslüman komutan Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs şehrini Haçlıların kurduğu Kudüs Krallığı'ndan geri alması olayı etrafında Haçlı seferlerini ve iki tarafın bu savaşlara bakışını anlatmaktadır.
CENNETİN KRALLIĞI OYUNCULARI
Bazı karakterler tarihi olaylar içerisinde kurgulanmıştır:
Orlando Bloom - İbelinli Balian
Eva Green - Kudüslü Sibylla
Liam Neeson - İbelinli Barisan (Godfrey)
Gassan Mesud - Selahaddin Eyyubi
Jeremy Irons - Trablus kontu III. Raymond (Tiberias)
David Thewlis - Şövalye lideri
Velibor Topić - Amalric
Edward Norton - IV. Baudouin
Brendan Gleeson - Renaud de Châtillon
Marton Csokas - Guy de Lusignan
Alexander Siddig - Nasir İmadeddin el-Isfahani
Khaled El Nabawy - Molla
Ulrich Thomsen - Gérard de Ridefort (Tapınak Şövalyesi)
Jon Finch - Patrik
Iain Glen - I. Richard
Nathalie Cox - Balian'ın eşi
Eriq Ebouaney - Firuz
Jouko Ahola - Odo
Giannina Facio - Selahaddin Eyyubi'nin kız kardeşi
Yönetmen: Ridley Scott
Yapımcı: Ridley Scott
Senarist: William Monahan
Türü: Aksiyon, Dram, Tarih, Savaş
Çıkış tarihi: 2005
Süre: 189 dakika
Ülke: İngiltere, Almanya, ABD
IMDB Puanı: 7,2
Bütçe: 135 milyon $
Hasılat: 211.700.000 $