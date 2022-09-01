Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi, bu akaşm TRT 1 ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Ülkemiz ve dünya spor tarihine adını altın harflerle yazdıran efsanevi halterci Naim Süleymanoğlu'nun hayat hikayesini konu edinen filmin başrollerinde Yetkin Dikinciler, Selen Öztürk, Gürkan Uygun gibi önemli isimler yer alıyor. Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filminin konusu, çekildiği yerler ve oyuncu kadrosu film severler tarafından merak ediliyor. Peki, Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi nerede çekildi?