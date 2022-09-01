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Giriş Tarihi: 1.9.2022 14:07

Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi nerede çekildi?

Biyografi türündeki Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi, bu akşam saat 20.00’da TRT 1 ekranlarında sinemaseverlerle buluşuyor. ‘’Cep herkülü’’ lakaplı ünlü halterci Naim Süleymanoğlu'nun hayatını konu edinen filmin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi? İşte gişede büyük ilgi gören Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmine dair merak edilenler…

Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi nerede çekildi?

Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi, bu akaşm TRT 1 ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Ülkemiz ve dünya spor tarihine adını altın harflerle yazdıran efsanevi halterci Naim Süleymanoğlu'nun hayat hikayesini konu edinen filmin başrollerinde Yetkin Dikinciler, Selen Öztürk, Gürkan Uygun gibi önemli isimler yer alıyor. Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filminin konusu, çekildiği yerler ve oyuncu kadrosu film severler tarafından merak ediliyor. Peki, Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi nerede çekildi?

CEP HERKÜLÜ NAİM SÜLEYMANOĞLU FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

Naim Süleymanoğlu'nun hayatını konu edinen Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filminin çekimleri Bulgaristan, Türkiye ve Azerbaycan'da gerçekleştirildi. Bulgaristan'daki çekimler Kırcali, Momçilgrad ve Sofya'da gerçekleşti.

CEP HERKÜLÜ: NAİM SÜLEYMANOĞLU KONUSU

2019 yılında vizyona giren film, ülkemiz ve dünya spor tarihine adını altın harflerle yazdıran efsanevi halterci Naim Süleymanoğlu'nun hayat hikayesini konu ediyor. İlk Dünya Rekoru'na imza attığında 15 yaşında olan, spor kariyerine 7 Dünya Rekoru,üç farklı olimpiyatta kazandığı 3 Olimpiyat Altın Madalya, 6 Avrupa Şampiyonluğu ile 7 tane Dünya Şampiyonluğu ve daha nice başarılar sığdıran Naim Süleymanoğlu'nun hayatının anlatıldığı filmde, ünlü sporcunun acıklı hikayesine değiniliyor.

NAİM FİLMİ OYUNCULARI

Naim Süleymanoğlu'nu Hayat Van Eck'in canlandırdığı filmin kadrosunda yer alan oyuncular şöyle;

  • Yetkin Dikinciler
  • Selen Öztürk
  • Gürkan Uygun
  • Uğur Güneş
  • İsmail Hacıoğlu
  • Renan Bilek
  • Bülent Alkış
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Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi nerede çekildi?
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