Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi, bu akaşm TRT 1 ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Ülkemiz ve dünya spor tarihine adını altın harflerle yazdıran efsanevi halterci Naim Süleymanoğlu'nun hayat hikayesini konu edinen filmin başrollerinde Yetkin Dikinciler, Selen Öztürk, Gürkan Uygun gibi önemli isimler yer alıyor. Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filminin konusu, çekildiği yerler ve oyuncu kadrosu film severler tarafından merak ediliyor. Peki, Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi nerede çekildi?
Naim Süleymanoğlu'nun hayatını konu edinen Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filminin çekimleri Bulgaristan, Türkiye ve Azerbaycan'da gerçekleştirildi. Bulgaristan'daki çekimler Kırcali, Momçilgrad ve Sofya'da gerçekleşti.
2019 yılında vizyona giren film, ülkemiz ve dünya spor tarihine adını altın harflerle yazdıran efsanevi halterci Naim Süleymanoğlu'nun hayat hikayesini konu ediyor. İlk Dünya Rekoru'na imza attığında 15 yaşında olan, spor kariyerine 7 Dünya Rekoru,üç farklı olimpiyatta kazandığı 3 Olimpiyat Altın Madalya, 6 Avrupa Şampiyonluğu ile 7 tane Dünya Şampiyonluğu ve daha nice başarılar sığdıran Naim Süleymanoğlu'nun hayatının anlatıldığı filmde, ünlü sporcunun acıklı hikayesine değiniliyor.