Cep telefonu çalan hırsız, suç makinesi çıktı

Gaziantep Şehitkamil ilçesinin Göztepe mahallesinde bir vatandaşın darp edilerek cep telefonunun gasp edildiğini belirterek şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatan Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gasp olayını gerçekleştirdiği tespit edilen ve 22 ayrı suç kaydı bulunan M.B. isimli şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki sorgusunda cep telefonunu A.K. isimli şahsa sattığını söylemesi üzerine 39 ayrı suç kaydı bulunan A.K. isimli şüpheli şahıs tespit edilerek evinde yakalandı.

Şüphelinin ikametinde yapılan aramada gasp edilen cep telefonu ile birlikte 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek ve 15 adet fişek ele geçirildi.

Yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.