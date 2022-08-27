Haberler Yaşam Haberleri Cep telefonu çalan hırsız, suç makinesi çıktı
Giriş Tarihi: 27.8.2022 14:47 Son Güncelleme: 27.8.2022 15:34

Cep telefonu çalan hırsız, suç makinesi çıktı

Gaziantep’te bir vatandaşı darp ederek cep telefonunu gasp eden şüpheli ile telefonu satın alan kişi yakalandı. Şüphelilerden birinin 39, diğerinin ise 22 ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Cep telefonu çalan hırsız, suç makinesi çıktı

Gaziantep Şehitkamil ilçesinin Göztepe mahallesinde bir vatandaşın darp edilerek cep telefonunun gasp edildiğini belirterek şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatan Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gasp olayını gerçekleştirdiği tespit edilen ve 22 ayrı suç kaydı bulunan M.B. isimli şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki sorgusunda cep telefonunu A.K. isimli şahsa sattığını söylemesi üzerine 39 ayrı suç kaydı bulunan A.K. isimli şüpheli şahıs tespit edilerek evinde yakalandı.

Şüphelinin ikametinde yapılan aramada gasp edilen cep telefonu ile birlikte 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek ve 15 adet fişek ele geçirildi.

Yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

GÜLŞEN SON DAKİKA: Şarkıcı Gülşen İmam Hatip olayı nedir? Gülşen ne dedi, neden tutuklandı, imam hatipliler için ne söyledi?
Suçüstü yakalandılar! Rüşvetçi polislerin sahte tutanak oyunu da tutmadı
YKS EK TERCİH ÖSYM duyuruları ile takip ediliyor! YKS ek tercih kılavuzu ile 2022 üniversite ek tercih tarihleri ne zaman?
Ankara'da çok önemli gelişme: Memura 10 kat promosyon!
Emekli promosyonu veren bankalar hangileri, en yüksek ne kadar? Emekli promosyon 2022 ücretleri 9 bin TL sınırına dayandı!
Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihi ekranı e-Devlet: MEB 2022 sözleşmeli öğretmenlik atama tercihi nasıl yapılır, başladı mı?
SON DAKİKA | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez duyurdu: 2 bölge için flaş doğal gaz adımı
SON DAKİKA: Bakan Karaismailoğlu test etti, tarih verdi! İşte İstanbul Havalimanı Metrosu'nun açılış tarihi...
Son dakika: İşte Benim Stilim yarışmacısı Nazlı Hamarat'ın paylaşımları tepki çekmişti! Bakanlıktan açıklama geldi
9 milyon ailenin icra dosyası kapanacak! İşte 2 aşamalı destek paketi
ARKADAŞINA GÖNDER
Cep telefonu çalan hırsız, suç makinesi çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA