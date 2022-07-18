Cerrahpaşa Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları 2022: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa (İÜC) 2 ve 4 yıllık bölüm taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması açıklandı mı?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Haziran ayında gerçekleştirilen Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (2022 YKS) sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sınav sonuçlarını öğrenen milyonlarca üniversite adayı, üniversite tercih işlemleri için geri sayıma geçti. Adaylar, hedeflerindeki üniversitelerin taban puanları, kontenjanları, başarı sıralamaları ve yüzdelik dilimleri için araştırmalarına başladı. Bu kapsamda İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa (İÜC) 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve üniversite başarı sıralaması da merak edilenler arasında yerini aldı. Peki, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa (İÜC) taban puanları nasıl, açıklandı mı? İşte 2022 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları...
2022 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA (İÜC) TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?
Üniversite sınavına katılan milyonlarca aday, 2022 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite taban puanlarını araştırmaya başladı. Ancak İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa (İÜC) 2022 taban puanları henüz açıklanmadı.
Haberimizden, geçen seneye ait 2021 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa (İÜC) taban puanları, 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması ile ilgili detayları öğrenebilirsiniz.
2022 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TABAN PUANLARI, KONTENJANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI BELLİ OLDU MU?
ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya göre, 2022 YKS tercih kılavuzu bu hafta içerisinde açıklanacak. Bu nedenle üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamarı henüz belli olmadı.
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa (İÜC) 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamaları ile ilgili açıklama YKS tercih sürecinde yapılacak.
Aşağıdaki tabloda 2021 yılının verileri yer almaktadır. ÖSYM'den gelecek bilgiler sonrası tablo güncellenecektir.
2021 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA 4 YILLIK BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI, KONTENJANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI
|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan Türü
|Kont.
2021
2020
2019
2018
|Yer.
2021
2020
2019
2018
|Başarı
Sırası
2021
2020
2019
2018
|Taban
Puanı
2021
2020
2019
2018
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
|Tıp
(İngilizce)
|SAY
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|495
418
313
400
|516,25336
545,11836
541,00845
538,53253
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
|Tıp
|SAY
|260+7
260+7
270+7
270+7
|267
267
277
277
|1.997
1.750
1.708
1.930
|493,31694
535,05972
525,03144
521,51767
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
|Diş Hekimliği
(İngilizce)
|SAY
|60+2
—
—
—
|62
—
—
—
|23.819
—
—
—
|427,22340
—-
—
—
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği
|SAY
|90+3
85+3
80+2
70+2
|93
88
82
72
|28.300
33.400
35.985
38.100
|420,22483
475,42200
440,60750
423,28442
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği
|SAY
|70+2
70+2
70+2
60+2
|72
72
72
62
|51.496
48.700
46.290
42.800
|390,47610
456,73448
425,13330
415,05295
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|58.073
53.400
48.304
44.500
|383,12160
451,21960
422,23556
412,11186
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
|Veterinerlik
|SAY
|120+3
120+3
120+3
120+3
|123
123
123
123
|62.947
64.800
68.840
76.000
|377,89658
438,28158
394,78577
367,66941
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce)
|SAY
|20+1
20+1
—
—
|21
21
—
—
|70.385
85.800
—
—
|370,20296
414,53301
—
—
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|71.139
64.000
68.553
75.900
|369,46816
439,11747
395,13773
367,71934
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|80+2
80+2
80+2
70+2
|82
82
82
72
|73.749
66.100
57.169
50.100
|366,90204
436,72502
409,96050
403,22888
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
|Kimya Mühendisliği
|SAY
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|90.880
92.800
99.408
101.000
|350,90357
407,12333
361,07959
340,68467
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|210+6
210+6
220+6
220+6
|216
216
226
226
|92.467
94.300
98.830
107.000
|349,52817
405,45503
361,63192
335,66398
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
|SAY
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|122.694
119.000
131.301
121.000
|325,46832
380,65638
334,01475
324,17608
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
|Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|130.666
139.000
157.363
153.000
|319,94160
364,26248
316,78620
302,41717
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|139.335
99.100
78.526
64.700
|314,20581
400,58452
383,21305
382,04354
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği
|SAY
|80+2
80+2
80+2
70+2
|82
82
82
72
|166.817
144.000
153.737
53.700
|298,24651
360,55415
319,03385
397,63040
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
|Çevre Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|30+1
30+1
30+1
—
|31
31
31
—
|175.742
160.000
184.977
—
|293,63211
348,90881
301,94843
—
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
|Ebelik (Fakülte)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|179.592
177.000
188.857
199.000
|291,74463
337,88123
300,09824
279,50885
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
|Fen Bilgisi Öğretmenliği
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|195.194
190.000
212.232
218.000
|284,34772
330,27879
289,74704
272,13982
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
|Kimya
|SAY
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|210.056
221.000
241.572
256.000
|277,90651
314,25494
278,58607
259,52464
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
|Odyoloji (Fakülte)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
60+2
|72
72
72
62
|232.186
105.000
83.158
61.600
|269,17230
393,79310
377,92085
386,23720
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
|Çevre Mühendisliği
|SAY
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|247.937
203.000
209.415
184.000
|263,57087
323,39073
290,87594
286,29919
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
|Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
|SAY
|30+1
30+1
30+1
40+1
|31
31
27
34
|273.853
273.000
Dolmadı
Dolmadı
|255,31056
292,53658
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
|Peyzaj Mimarlığı
|SAY
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|282.955
263.000
267.790
227.000
|252,59537
296,37265
269,88008
268,91185
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
|Orman Mühendisliği
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|325.027
328.000
365.681
381.000
|241,33717
274,04019
245,15296
231,39744
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
|Orman Endüstrisi Mühendisliği
|SAY
|70+2
70+2
70+2
60+2
|72
72
72
62
|374.986
381.000
403.506
428.000
|227,97771
259,89616
237,76438
202,73321
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
|Gerontoloji
|SAY
|70+2
70+2
70+2
60+2
|40
72
72
62
|Dolmadı
360.000
339.513
326.000
|Dolmadı
265,13406
250,84765
242,14733
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
|Gerontoloji
(KKTC Uyruklu)
|SAY
|1+0
1+0
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
|Jeofizik Mühendisliği
|SAY
|20+1
20+1
25+1
30+1
|12
7
9
8
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
|Jeofizik Mühendisliği
(KKTC Uyruklu)
|SAY
|2+0
1+0
1+0
1+0
|—
—
—
0
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
|Jeoloji Mühendisliği
|SAY
|30+1
30+1
40+1
60+2
|13
13
17
35
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
|Jeoloji Mühendisliği
(KKTC Uyruklu)
|SAY
|1+0
1+0
1+0
1+0
|—
—
—
0
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
|Maden Mühendisliği
|SAY
|40+1
40+1
70+2
60+2
|21
33
30
59
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|70+2
70+2
60+2
60+2
|72
72
62
62
|62.326
35.900
43.986
41.700
|340,28984
400,23684
382,93555
372,65565
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|55+2
55+2
55+2
55+2
|57
57
57
57
|77.889
64.200
71.996
71.200
|331,22805
382,23124
363,49554
350,08520
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
|Sosyal Hizmet (Fakülte)
|EA
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|248.058
199.000
175.319
158.000
|273,75520
325,59650
317,48151
309,48017
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte)
|EA
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|272.994
237.000
220.051
211.000
|268,59471
313,97326
304,04406
293,25292
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
(Devlet)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Yüksekokul) (Burslu)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|4.954
5.640
4.713
3.660
|391,14772
419,20824
426,43380
419,70773
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
(Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|55+2
55+2
55+2
55+2
|57
57
57
57
|11.950
9.080
7.454
7.590
|370,19593
407,58590
416,17526
404,21934
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
(Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|15.072
12.100
9.184
7.460
|364,27828
400,33550
411,31795
404,61866
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
(Devlet)
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
|SÖZ
|60+2
60+2
55+2
55+2
|62
62
57
57
|44.694
37.300
37.127
48.800
|332,83960
368,19262
375,76665
355,75289
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
(Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)
|DİL
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|8.780
6.850
6.619
6.130
|417,00004
441,53782
439,83204
432,97351
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
(Devlet)
|Almanca Öğretmenliği
(Almanca)
|DİL
|50+2
50+2
60+2
60+2
|7
50
36
57
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
(Devlet)
|Fransızca Öğretmenliği
(Fransızca)
|DİL
|20+1
20+1
30+1
30+1
|4
21
10
16
|Dolmadı
78.600
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
200,39955
Dolmadı
Dolmadı
2021 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA 2 YILLIK BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI, KONTENJANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI
|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan Türü
|Kont.
2021
2020
|Yer.
2021
2020
|Taban
Puanı
2021
2020
|Başarı
Sırası
2021
2020
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|316,40972
339,34496
|277.746
275.000
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Uçak Teknolojisi
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|309,19542
337,75649
|310.953
281.000
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|302,62740
321,59688
|344.740
351.000
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|TYT
|70+2
65+2
|72
67
|298,18433
320,24179
|370.006
358.000
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|TYT
|70+2
65+2
|72
67
|292,40962
314,13402
|405.624
390.000
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|287,77206
311,96205
|436.854
402.000
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|60+2
50+2
|62
52
|286,52147
304,30480
|445.704
447.000
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|280,08062
299,18244
|494.150
481.000
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Makine
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|279,10610
299,86143
|501.959
476.000
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Diş Protez Teknolojisi
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|277,35176
293,31855
|516.160
521.000
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Radyoterapi
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|276,62795
298,34596
|522.293
486.000
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Veterinerlik Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Atçılık ve Antrenörlüğü
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|273,57766
270,61211
|548.536
710.000
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|70+2
65+2
|72
67
|273,34727
289,97923
|550.577
546.000
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Elektrik
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|272,84348
288,42931
|555.006
558.000
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Veterinerlik Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Gıda Teknolojisi
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|270,48914
284,90432
|576.219
586.000
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Otomotiv Teknolojisi
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|265,91774
281,89164
|619.555
611.000
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|265,48483
279,47059
|623.835
631.000
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Dış Ticaret
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|264,94912
282,39329
|629.114
606.000
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Nükleer Tıp Teknikleri
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|264,44154
282,84972
|634.125
603.000
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Elektronik Teknolojisi
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|263,17387
280,06130
|646.768
626.000
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|262,64923
282,64960
|652.255
604.000
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Makine
(İÖ)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|257,74236
272,33089
|704.460
694.000
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|257,58437
268,52147
|706.285
730.000
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|256,81467
276,80705
|714.760
654.000
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|100+3
100+3
|103
103
|256,15351
268,85017
|722.140
727.000
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|İşletme Yönetimi
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|255,37826
266,43174
|731.118
751.000
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Elektrik
(İÖ)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|254,24193
269,98697
|744.159
716.000
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|252,78037
264,63251
|760.990
769.000
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Elektronik Haberleşme Teknolojisi
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|252,28663
270,39596
|766.804
713.000
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Radyo ve Televizyon Teknolojisi
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|251,15843
264,94090
|780.205
766.000
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Pazarlama
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|249,63873
258,36337
|798.093
834.000
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Ormancılık Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Mobilya ve Dekorasyon
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|244,04559
256,03675
|864.426
859.000
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Su Altı Teknolojisi
|TYT
|30+1
30+1
|31
31
|242,54934
261,36288
|882.038
802.000
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
| Elektronik Teknolojisi
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|242,36814
261,51549
|884.152
800.000
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|241,23453
260,55844
|897.235
811.000
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Özel Güvenlik ve Koruma
|TYT
|30+1
30+1
|31
31
|240,86745
254,33522
|901.563
878.000
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Ormancılık Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|239,64969
247,86294
|915.770
952.000
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Basım ve Yayım Teknolojileri
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|238,42022
256,03657
|929.961
859.000
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|55+2
55+2
|57
57
|237,70697
261,76272
|938.188
798.000
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Ormancılık Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Avcılık ve Yaban Hayatı
|TYT
|30+1
30+1
|31
31
|235,88607
253,36553
|959.715
889.000
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Seramik ve Cam Tasarımı
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|235,79300
245,45010
|960.799
980.000
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Elektronik Haberleşme Teknolojisi
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|234,46305
255,48165
|976.363
865.000
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|233,30083
240,36597
|990.506
1.040.000
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
| Radyo ve Televizyon Teknolojisi
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|232,77389
249,16146
|996.887
937.000
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Emlak Yönetimi
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|231,29653
250,40303
|1.014.957
923.000
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Polimer Teknolojisi
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|226,85981
231,78012
|1.071.493
1.145.000
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Ayakkabı Tasarım ve Üretimi
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|226,68999
242,46371
|1.073.747
1.015.000
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Dış Ticaret
(Uzaktan Öğretim)
|TYT
|100+3
—
|103
—
|226,04603
—
|1.082.154
—
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Ormancılık Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Sulama Teknolojisi
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|222,04576
238,18050
|1.135.819
1.066.000
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Deri Teknolojisi
|TYT
|35+1
35+1
|36
36
|218,90016
230,42884
|1.178.035
1.162.000
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(Uzaktan Öğretim)
|TYT
|100+3
—
|103
—
|218,66525
—
|1.181.227
—
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|İşletme Yönetimi
(Uzaktan Öğretim)
|TYT
|100+3
—
|103
—
|215,61306
—
|1.221.897
—
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(Uzaktan Öğretim)
|TYT
|100+3
—
|103
—
|212,93083
—
|1.259.238
—
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
(Uzaktan Öğretim)
|TYT
|100+3
—
|103
—
|199,00510
—
|1.468.607
—
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
| Pazarlama
(Uzaktan Öğretim)
|TYT
|100+3
—
|103
—
|198,29953
—
|1.479.169
—
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Emlak Yönetimi
(Uzaktan Öğretim)
|TYT
|100+3
—
|103
—
|196,31600
—
|1.507.939
—
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Grafik Tasarımı
(KKTC Uyruklu)
|TYT
|2+0
—
|0
—
|Dolmadı
—
|—
—