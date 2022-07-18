Cerrahpaşa Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları 2022: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa (İÜC) 2 ve 4 yıllık bölüm taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması açıklandı mı?

2022 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TABAN PUANLARI, KONTENJANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI BELLİ OLDU MU?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya göre, 2022 YKS tercih kılavuzu bu hafta içerisinde açıklanacak. Bu nedenle üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamarı henüz belli olmadı.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa (İÜC) 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamaları ile ilgili açıklama YKS tercih sürecinde yapılacak.

Aşağıdaki tabloda 2021 yılının verileri yer almaktadır. ÖSYM'den gelecek bilgiler sonrası tablo güncellenecektir.

2021 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA 4 YILLIK BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI, KONTENJANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

Üniversite Bölüm Adı Puan Türü Kont.

2021

2020

2019

2018 Yer.

2021

2020

2019

2018 Başarı

Sırası

2021

2020

2019

2018 Taban

Puanı

2021

2020

2019

2018 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) Tıp

(İngilizce) SAY 50+2

50+2

50+2

50+2 52

52

52

52 495

418

313

400 516,25336

545,11836

541,00845

538,53253 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) Tıp SAY 260+7

260+7

270+7

270+7 267

267

277

277 1.997

1.750

1.708

1.930 493,31694

535,05972

525,03144

521,51767 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) Diş Hekimliği

(İngilizce) SAY 60+2

—

—

— 62

—

—

— 23.819

—

—

— 427,22340

—-

—

— İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği SAY 90+3

85+3

80+2

70+2 93

88

82

72 28.300

33.400

35.985

38.100 420,22483

475,42200

440,60750

423,28442 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) Endüstri Mühendisliği SAY 70+2

70+2

70+2

60+2 72

72

72

62 51.496

48.700

46.290

42.800 390,47610

456,73448

425,13330

415,05295

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 80+2

80+2

80+2

80+2 82

82

82

82 58.073

53.400

48.304

44.500 383,12160

451,21960

422,23556

412,11186 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) Veterinerlik SAY 120+3

120+3

120+3

120+3 123

123

123

123 62.947

64.800

68.840

76.000 377,89658

438,28158

394,78577

367,66941 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) Hemşirelik (Fakülte)

(İngilizce) SAY 20+1

20+1

—

— 21

21

—

— 70.385

85.800

—

— 370,20296

414,53301

—

— İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 71.139

64.000

68.553

75.900 369,46816

439,11747

395,13773

367,71934 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) Makine Mühendisliği SAY 80+2

80+2

80+2

70+2 82

82

82

72 73.749

66.100

57.169

50.100 366,90204

436,72502

409,96050

403,22888 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) Kimya Mühendisliği SAY 70+2

70+2

70+2

70+2 72

72

72

72 90.880

92.800

99.408

101.000 350,90357

407,12333

361,07959

340,68467 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) Hemşirelik (Fakülte) SAY 210+6

210+6

220+6

220+6 216

216

226

226 92.467

94.300

98.830

107.000 349,52817

405,45503

361,63192

335,66398 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY 70+2

70+2

70+2

70+2 72

72

72

72 122.694

119.000

131.301

121.000 325,46832

380,65638

334,01475

324,17608 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) SAY 70+2

70+2

70+2

70+2 72

72

72

72 130.666

139.000

157.363

153.000 319,94160

364,26248

316,78620

302,41717 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) SAY 80+2

80+2

80+2

80+2 82

82

82

82 139.335

99.100

78.526

64.700 314,20581

400,58452

383,21305

382,04354 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) İnşaat Mühendisliği SAY 80+2

80+2

80+2

70+2 82

82

82

72 166.817

144.000

153.737

53.700 298,24651

360,55415

319,03385

397,63040 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) Çevre Mühendisliği

(İngilizce) SAY 30+1

30+1

30+1

— 31

31

31

— 175.742

160.000

184.977

— 293,63211

348,90881

301,94843

— İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) Ebelik (Fakülte) SAY 80+2

80+2

80+2

80+2 82

82

82

82 179.592

177.000

188.857

199.000 291,74463

337,88123

300,09824

279,50885 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 195.194

190.000

212.232

218.000 284,34772

330,27879

289,74704

272,13982 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) Kimya SAY 70+2

70+2

70+2

70+2 72

72

72

72 210.056

221.000

241.572

256.000 277,90651

314,25494

278,58607

259,52464 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) Odyoloji (Fakülte) SAY 70+2

70+2

70+2

60+2 72

72

72

62 232.186

105.000

83.158

61.600 269,17230

393,79310

377,92085

386,23720 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) Çevre Mühendisliği SAY 70+2

70+2

70+2

70+2 72

72

72

72 247.937

203.000

209.415

184.000 263,57087

323,39073

290,87594

286,29919 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 30+1

30+1

30+1

40+1 31

31

27

34 273.853

273.000

Dolmadı

Dolmadı 255,31056

292,53658

Dolmadı

Dolmadı İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) Peyzaj Mimarlığı SAY 70+2

70+2

70+2

70+2 72

72

72

72 282.955

263.000

267.790

227.000 252,59537

296,37265

269,88008

268,91185 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) Orman Mühendisliği SAY 80+2

80+2

80+2

80+2 82

82

82

82 325.027

328.000

365.681

381.000 241,33717

274,04019

245,15296

231,39744 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) Orman Endüstrisi Mühendisliği SAY 70+2

70+2

70+2

60+2 72

72

72

62 374.986

381.000

403.506

428.000 227,97771

259,89616

237,76438

202,73321 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) Gerontoloji SAY 70+2

70+2

70+2

60+2 40

72

72

62 Dolmadı

360.000

339.513

326.000 Dolmadı

265,13406

250,84765

242,14733 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) Gerontoloji

(KKTC Uyruklu) SAY 1+0

1+0

—

— —

—

—

— Dolmadı

—

—

— Dolmadı

—

—

— İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) Jeofizik Mühendisliği SAY 20+1

20+1

25+1

30+1 12

7

9

8 Dolmadı

—

Dolmadı

Dolmadı Dolmadı

—

Dolmadı

Dolmadı İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) Jeofizik Mühendisliği

(KKTC Uyruklu) SAY 2+0

1+0

1+0

1+0 —

—

—

0 Dolmadı

—

Dolmadı

Dolmadı Dolmadı

—

Dolmadı

Dolmadı İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) Jeoloji Mühendisliği SAY 30+1

30+1

40+1

60+2 13

13

17

35 Dolmadı

—

Dolmadı

Dolmadı Dolmadı

—

Dolmadı

Dolmadı İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) Jeoloji Mühendisliği

(KKTC Uyruklu) SAY 1+0

1+0

1+0

1+0 —

—

—

0 Dolmadı

—

Dolmadı

Dolmadı Dolmadı

—

Dolmadı

Dolmadı İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) Maden Mühendisliği SAY 40+1

40+1

70+2

60+2 21

33

30

59 Dolmadı

—

Dolmadı

Dolmadı Dolmadı

—

Dolmadı

Dolmadı İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70+2

70+2

60+2

60+2 72

72

62

62 62.326

35.900

43.986

41.700 340,28984

400,23684

382,93555

372,65565 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 55+2

55+2

55+2

55+2 57

57

57

57 77.889

64.200

71.996

71.200 331,22805

382,23124

363,49554

350,08520 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) Sosyal Hizmet (Fakülte) EA 70+2

70+2

70+2

70+2 72

72

72

72 248.058

199.000

175.319

158.000 273,75520

325,59650

317,48151

309,48017 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) EA 70+2

70+2

70+2

70+2 72

72

72

72 272.994

237.000

220.051

211.000 268,59471

313,97326

304,04406

293,25292 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA

(Devlet) Gastronomi ve Mutfak Sanatları

(Yüksekokul) (Burslu) SÖZ 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 4.954

5.640

4.713

3.660 391,14772

419,20824

426,43380

419,70773 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA

(Devlet) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 55+2

55+2

55+2

55+2 57

57

57

57 11.950

9.080

7.454

7.590 370,19593

407,58590

416,17526

404,21934 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA

(Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 15.072

12.100

9.184

7.460 364,27828

400,33550

411,31795

404,61866 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA

(Devlet) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 60+2

60+2

55+2

55+2 62

62

57

57 44.694

37.300

37.127

48.800 332,83960

368,19262

375,76665

355,75289 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA

(Devlet) İngilizce Öğretmenliği

(İngilizce) DİL 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 8.780

6.850

6.619

6.130 417,00004

441,53782

439,83204

432,97351 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA

(Devlet) Almanca Öğretmenliği

(Almanca) DİL 50+2

50+2

60+2

60+2 7

50

36

57 Dolmadı

—

Dolmadı

Dolmadı Dolmadı

—

Dolmadı

Dolmadı İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA

(Devlet) Fransızca Öğretmenliği

(Fransızca) DİL 20+1

20+1

30+1

30+1 4

21

10

16 Dolmadı

78.600

Dolmadı

Dolmadı Dolmadı

200,39955

Dolmadı

Dolmadı

2021 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA 2 YILLIK BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI, KONTENJANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

Üniversite Bölüm Adı Puan Türü Kont.

2021

2020 Yer.

2021

2020 Taban

Puanı

2021

2020 Başarı

Sırası

2021

2020 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

(İstanbul) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 60+2

60+2 62

62 316,40972

339,34496 277.746

275.000 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

(Devlet) Uçak Teknolojisi TYT 50+2

50+2 52

52 309,19542

337,75649 310.953

281.000 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

(Devlet) Bilgisayar Programcılığı

(İÖ) TYT 60+2

60+2 62

62 302,62740

321,59688 344.740

351.000 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

(Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 70+2

65+2 72

67 298,18433

320,24179 370.006

358.000 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

(Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 70+2

65+2 72

67 292,40962

314,13402 405.624

390.000