Haberler Yaşam Haberleri Cerrahpaşa Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları 2022: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa (İÜC) 2 ve 4 yıllık bölüm taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 18.7.2022 15:18

Cerrahpaşa Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları 2022: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa (İÜC) 2 ve 4 yıllık bölüm taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması açıklandı mı?

2022 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversitelerin taban puanları ve kontenjanları merak konusu oldu. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, üniversitenin taban puanları ve kontenjanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak için arama motorlarına yöneldi. Peki, 2022 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa taban puanları nasıl? 2022 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa (İÜC) taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması açıklandı mı? İşte detaylar…

Cerrahpaşa Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları 2022: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa İÜC 2 ve 4 yıllık bölüm taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması açıklandı mı?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Haziran ayında gerçekleştirilen Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (2022 YKS) sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sınav sonuçlarını öğrenen milyonlarca üniversite adayı, üniversite tercih işlemleri için geri sayıma geçti. Adaylar, hedeflerindeki üniversitelerin taban puanları, kontenjanları, başarı sıralamaları ve yüzdelik dilimleri için araştırmalarına başladı. Bu kapsamda İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa (İÜC) 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve üniversite başarı sıralaması da merak edilenler arasında yerini aldı. Peki, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa (İÜC) taban puanları nasıl, açıklandı mı? İşte 2022 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları...

2022 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA (İÜC) TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

Üniversite sınavına katılan milyonlarca aday, 2022 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite taban puanlarını araştırmaya başladı. Ancak İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa (İÜC) 2022 taban puanları henüz açıklanmadı.

Haberimizden, geçen seneye ait 2021 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa (İÜC) taban puanları, 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması ile ilgili detayları öğrenebilirsiniz.

2022 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TABAN PUANLARI, KONTENJANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI BELLİ OLDU MU?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya göre, 2022 YKS tercih kılavuzu bu hafta içerisinde açıklanacak. Bu nedenle üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamarı henüz belli olmadı.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa (İÜC) 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamaları ile ilgili açıklama YKS tercih sürecinde yapılacak.

Aşağıdaki tabloda 2021 yılının verileri yer almaktadır. ÖSYM'den gelecek bilgiler sonrası tablo güncellenecektir.

2021 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA 4 YILLIK BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI, KONTENJANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

Üniversite Bölüm Adı Puan Türü Kont.
2021
2020
2019
2018		 Yer.
2021
2020
2019
2018		 Başarı
Sırası
2021
2020
2019
2018		 Taban
Puanı
2021
2020
2019
2018
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) Tıp
(İngilizce)		 SAY 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 495
418
313
400		 516,25336
545,11836
541,00845
538,53253
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) Tıp SAY 260+7
260+7
270+7
270+7		 267
267
277
277		 1.997
1.750
1.708
1.930		 493,31694
535,05972
525,03144
521,51767
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) Diş Hekimliği
(İngilizce)		 SAY 60+2


 62


 23.819


 427,22340
—-
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği SAY 90+3
85+3
80+2
70+2		 93
88
82
72		 28.300
33.400
35.985
38.100		 420,22483
475,42200
440,60750
423,28442
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) Endüstri Mühendisliği SAY 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 51.496
48.700
46.290
42.800		 390,47610
456,73448
425,13330
415,05295
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 58.073
53.400
48.304
44.500		 383,12160
451,21960
422,23556
412,11186
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) Veterinerlik SAY 120+3
120+3
120+3
120+3		 123
123
123
123		 62.947
64.800
68.840
76.000		 377,89658
438,28158
394,78577
367,66941
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce)		 SAY 20+1
20+1

 21
21

 70.385
85.800

 370,20296
414,53301
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 71.139
64.000
68.553
75.900		 369,46816
439,11747
395,13773
367,71934
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) Makine Mühendisliği SAY 80+2
80+2
80+2
70+2		 82
82
82
72		 73.749
66.100
57.169
50.100		 366,90204
436,72502
409,96050
403,22888
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) Kimya Mühendisliği SAY 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 90.880
92.800
99.408
101.000		 350,90357
407,12333
361,07959
340,68467
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) Hemşirelik (Fakülte) SAY 210+6
210+6
220+6
220+6		 216
216
226
226		 92.467
94.300
98.830
107.000		 349,52817
405,45503
361,63192
335,66398
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 122.694
119.000
131.301
121.000		 325,46832
380,65638
334,01475
324,17608
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) SAY 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 130.666
139.000
157.363
153.000		 319,94160
364,26248
316,78620
302,41717
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 139.335
99.100
78.526
64.700		 314,20581
400,58452
383,21305
382,04354
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) İnşaat Mühendisliği SAY 80+2
80+2
80+2
70+2		 82
82
82
72		 166.817
144.000
153.737
53.700		 298,24651
360,55415
319,03385
397,63040
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) Çevre Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 30+1
30+1
30+1
 31
31
31
 175.742
160.000
184.977
 293,63211
348,90881
301,94843
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) Ebelik (Fakülte) SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 179.592
177.000
188.857
199.000		 291,74463
337,88123
300,09824
279,50885
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 195.194
190.000
212.232
218.000		 284,34772
330,27879
289,74704
272,13982
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) Kimya SAY 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 210.056
221.000
241.572
256.000		 277,90651
314,25494
278,58607
259,52464
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) Odyoloji (Fakülte) SAY 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 232.186
105.000
83.158
61.600		 269,17230
393,79310
377,92085
386,23720
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) Çevre Mühendisliği SAY 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 247.937
203.000
209.415
184.000		 263,57087
323,39073
290,87594
286,29919
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 30+1
30+1
30+1
40+1		 31
31
27
34		 273.853
273.000
Dolmadı
Dolmadı		 255,31056
292,53658
Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) Peyzaj Mimarlığı SAY 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 282.955
263.000
267.790
227.000		 252,59537
296,37265
269,88008
268,91185
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) Orman Mühendisliği SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 325.027
328.000
365.681
381.000		 241,33717
274,04019
245,15296
231,39744
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) Orman Endüstrisi Mühendisliği SAY 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 374.986
381.000
403.506
428.000		 227,97771
259,89616
237,76438
202,73321
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) Gerontoloji SAY 70+2
70+2
70+2
60+2		 40
72
72
62		 Dolmadı
360.000
339.513
326.000		 Dolmadı
265,13406
250,84765
242,14733
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) Gerontoloji
(KKTC Uyruklu)		 SAY 1+0
1+0


Dolmadı


 Dolmadı
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) Jeofizik Mühendisliği SAY 20+1
20+1
25+1
30+1		 12
7
9
8		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) Jeofizik Mühendisliği
(KKTC Uyruklu)		 SAY 2+0
1+0
1+0
1+0


0		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) Jeoloji Mühendisliği SAY 30+1
30+1
40+1
60+2		 13
13
17
35		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) Jeoloji Mühendisliği
(KKTC Uyruklu)		 SAY 1+0
1+0
1+0
1+0


0		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) Maden Mühendisliği SAY 40+1
40+1
70+2
60+2		 21
33
30
59		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70+2
70+2
60+2
60+2		 72
72
62
62		 62.326
35.900
43.986
41.700		 340,28984
400,23684
382,93555
372,65565
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 55+2
55+2
55+2
55+2		 57
57
57
57		 77.889
64.200
71.996
71.200		 331,22805
382,23124
363,49554
350,08520
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) Sosyal Hizmet (Fakülte) EA 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 248.058
199.000
175.319
158.000		 273,75520
325,59650
317,48151
309,48017
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) EA 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 272.994
237.000
220.051
211.000		 268,59471
313,97326
304,04406
293,25292
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
(Devlet)		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Yüksekokul) (Burslu)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 4.954
5.640
4.713
3.660		 391,14772
419,20824
426,43380
419,70773
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
(Devlet)		 Türkçe Öğretmenliği SÖZ 55+2
55+2
55+2
55+2		 57
57
57
57		 11.950
9.080
7.454
7.590		 370,19593
407,58590
416,17526
404,21934
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
(Devlet)		 Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 15.072
12.100
9.184
7.460		 364,27828
400,33550
411,31795
404,61866
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
(Devlet)		 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 60+2
60+2
55+2
55+2		 62
62
57
57		 44.694
37.300
37.127
48.800		 332,83960
368,19262
375,76665
355,75289
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
(Devlet)		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)		 DİL 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 8.780
6.850
6.619
6.130		 417,00004
441,53782
439,83204
432,97351
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
(Devlet)		 Almanca Öğretmenliği
(Almanca)		 DİL 50+2
50+2
60+2
60+2		 7
50
36
57		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
(Devlet)		 Fransızca Öğretmenliği
(Fransızca)		 DİL 20+1
20+1
30+1
30+1		 4
21
10
16		 Dolmadı
78.600
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
200,39955
Dolmadı
Dolmadı

2021 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA 2 YILLIK BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI, KONTENJANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

Üniversite Bölüm Adı Puan Türü Kont.
2021
2020		 Yer.
2021
2020		 Taban
Puanı
2021
2020		 Başarı
Sırası
2021
2020
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 60+2
60+2		 62
62		 316,40972
339,34496		 277.746
275.000
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Uçak Teknolojisi TYT 50+2
50+2		 52
52		 309,19542
337,75649		 310.953
281.000
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 302,62740
321,59688		 344.740
351.000
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 70+2
65+2		 72
67		 298,18433
320,24179		 370.006
358.000
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 70+2
65+2		 72
67		 292,40962
314,13402		 405.624
390.000
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Ağız ve Diş Sağlığı TYT 70+2
70+2		 72
72		 287,77206
311,96205		 436.854
402.000
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Grafik Tasarımı TYT 60+2
50+2		 62
52		 286,52147
304,30480		 445.704
447.000
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri TYT 60+2
60+2		 62
62		 280,08062
299,18244		 494.150
481.000
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Makine TYT 60+2
60+2		 62
62		 279,10610
299,86143		 501.959
476.000
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Diş Protez Teknolojisi TYT 70+2
70+2		 72
72		 277,35176
293,31855		 516.160
521.000
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Radyoterapi TYT 70+2
70+2		 72
72		 276,62795
298,34596		 522.293
486.000
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Veterinerlik Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Atçılık ve Antrenörlüğü TYT 50+2
50+2		 52
52		 273,57766
270,61211		 548.536
710.000
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 70+2
65+2		 72
67		 273,34727
289,97923		 550.577
546.000
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Elektrik TYT 60+2
60+2		 62
62		 272,84348
288,42931		 555.006
558.000
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Veterinerlik Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Gıda Teknolojisi TYT 50+2
50+2		 52
52		 270,48914
284,90432		 576.219
586.000
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Otomotiv Teknolojisi TYT 60+2
60+2		 62
62		 265,91774
281,89164		 619.555
611.000
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Sivil Savunma ve İtfaiyecilik TYT 50+2
50+2		 52
52		 265,48483
279,47059		 623.835
631.000
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Dış Ticaret TYT 65+2
65+2		 67
67		 264,94912
282,39329		 629.114
606.000
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Nükleer Tıp Teknikleri TYT 50+2
50+2		 52
52		 264,44154
282,84972		 634.125
603.000
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Elektronik Teknolojisi TYT 60+2
60+2		 62
62		 263,17387
280,06130		 646.768
626.000
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi TYT 60+2
60+2		 62
62		 262,64923
282,64960		 652.255
604.000
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Makine
(İÖ)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 257,74236
272,33089		 704.460
694.000
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 65+2
65+2		 67
67		 257,58437
268,52147		 706.285
730.000
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT 70+2
70+2		 72
72		 256,81467
276,80705		 714.760
654.000
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Bankacılık ve Sigortacılık TYT 100+3
100+3		 103
103		 256,15351
268,85017		 722.140
727.000
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 İşletme Yönetimi TYT 65+2
65+2		 67
67		 255,37826
266,43174		 731.118
751.000
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Elektrik
(İÖ)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 254,24193
269,98697		 744.159
716.000
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 65+2
65+2		 67
67		 252,78037
264,63251		 760.990
769.000
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Elektronik Haberleşme Teknolojisi TYT 60+2
60+2		 62
62		 252,28663
270,39596		 766.804
713.000
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Radyo ve Televizyon Teknolojisi TYT 65+2
65+2		 67
67		 251,15843
264,94090		 780.205
766.000
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Pazarlama TYT 65+2
65+2		 67
67		 249,63873
258,36337		 798.093
834.000
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Ormancılık Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Mobilya ve Dekorasyon TYT 40+1
40+1		 41
41		 244,04559
256,03675		 864.426
859.000
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Su Altı Teknolojisi TYT 30+1
30+1		 31
31		 242,54934
261,36288		 882.038
802.000
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Elektronik Teknolojisi
(İÖ-Ücretli)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 242,36814
261,51549		 884.152
800.000
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
(İÖ-Ücretli)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 241,23453
260,55844		 897.235
811.000
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Özel Güvenlik ve Koruma TYT 30+1
30+1		 31
31		 240,86745
254,33522		 901.563
878.000
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Ormancılık Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği TYT 50+2
50+2		 52
52		 239,64969
247,86294		 915.770
952.000
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Basım ve Yayım Teknolojileri TYT 65+2
65+2		 67
67		 238,42022
256,03657		 929.961
859.000
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
(İÖ-Ücretli)		 TYT 55+2
55+2		 57
57		 237,70697
261,76272		 938.188
798.000
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Ormancılık Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Avcılık ve Yaban Hayatı TYT 30+1
30+1		 31
31		 235,88607
253,36553		 959.715
889.000
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Seramik ve Cam Tasarımı TYT 60+2
60+2		 62
62		 235,79300
245,45010		 960.799
980.000
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Elektronik Haberleşme Teknolojisi
(İÖ-Ücretli)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 234,46305
255,48165		 976.363
865.000
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi TYT 60+2
60+2		 62
62		 233,30083
240,36597		 990.506
1.040.000
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Radyo ve Televizyon Teknolojisi
(İÖ-Ücretli)		 TYT 65+2
65+2		 67
67		 232,77389
249,16146		 996.887
937.000
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Emlak Yönetimi TYT 65+2
65+2		 67
67		 231,29653
250,40303		 1.014.957
923.000
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Polimer Teknolojisi TYT 50+2
50+2		 52
52		 226,85981
231,78012		 1.071.493
1.145.000
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Ayakkabı Tasarım ve Üretimi TYT 50+2
50+2		 52
52		 226,68999
242,46371		 1.073.747
1.015.000
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Dış Ticaret
(Uzaktan Öğretim)		 TYT 100+3
 103
 226,04603
 1.082.154
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Ormancılık Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Sulama Teknolojisi TYT 40+1
40+1		 41
41		 222,04576
238,18050		 1.135.819
1.066.000
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Deri Teknolojisi TYT 35+1
35+1		 36
36		 218,90016
230,42884		 1.178.035
1.162.000
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(Uzaktan Öğretim)		 TYT 100+3
 103
 218,66525
 1.181.227
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 İşletme Yönetimi
(Uzaktan Öğretim)		 TYT 100+3
 103
 215,61306
 1.221.897
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Bankacılık ve Sigortacılık
(Uzaktan Öğretim)		 TYT 100+3
 103
 212,93083
 1.259.238
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Turizm ve Otel İşletmeciliği
(Uzaktan Öğretim)		 TYT 100+3
 103
 199,00510
 1.468.607
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Pazarlama
(Uzaktan Öğretim)		 TYT 100+3
 103
 198,29953
 1.479.169
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Emlak Yönetimi
(Uzaktan Öğretim)		 TYT 100+3
 103
 196,31600
 1.507.939
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Grafik Tasarımı
(KKTC Uyruklu)		 TYT 2+0
 0
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