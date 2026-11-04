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Giriş Tarihi: 04.11.2026 10:08

Cesedini halıya sarıp sahile atmışlardı! İbrahim Akgöl cinayetinde yeni gelişme: Faili 20 yıl sonra yakalandı!

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 20 yıl önce 17 yaşındaki İbrahim Akgöl’ün cesedi halıya sarılı halde bulunmuştu. Talihsiz çocuğun bıçaklanarak öldürüldükten sonra halıya sarılı halde 40 kilometre taşındığı öğrenilirken konuyla ilgili 3 kişi tutuklandı. Faile yardım eden 2 kişi hakkında öğrenilen detay ise şaşkınlık yarattı.

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Cesedini halıya sarıp sahile atmışlardı! İbrahim Akgöl cinayetinde yeni gelişme: Faili 20 yıl sonra yakalandı!
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Samandağ ilçesinde deniz kıyısında 22 Haziran 2006 tarihinde 17 yaşındaki İbrahim Akgöl isimli kişinin halıya sarılı halde cesedi bulundu. Aradan geçen 20 yılın ardından Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda Cumhuriyet Başsavcılığı ve Hatay Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde konuyla ilgili çalışma başlatıldı.

12 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen teknik ve fiziki çalışmalar ile kapsamlı araştırmalar neticesinde; 9'u Hatay, 2'si İzmir ve 1'i Mersin ilinde olmak üzere toplam 12 şüpheli şahıs yakalandı.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden 3'ü cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakılırken, 2 Ekim tarihinde adli makamlara mevcutlu olarak sevk edilen 9 şüpheliden 4'ü Cumhuriyet Savcılığındaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3 şüpheli tutuklandı.

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CESEDİNİ HALIYA SARIP 40 KİLOMETRE TAŞIMIŞLAR

Olayla ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında; Akgöl'ün S.S. isimli şahıs tarafından Antakya ilçesinde bıçaklanarak öldürüldükten sonra halıya sarılarak Samandağ ilçesine kadar 40 kilometre taşındığı ortaya çıktı.

KORKUNÇ SIRRI 20 YIL BOYUNCA SAKLAMIŞLAR

Öte yandan, S.S.'ye Akgöl'ün taşınmasında yardım eden 2 kişinin, kendilerinin de öldürülmesinden korkarak cinayeti 20 yıl boyunca sakladıkları öğrenildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#SAMANDAĞ #HATAY

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Cesedini halıya sarıp sahile atmışlardı! İbrahim Akgöl cinayetinde yeni gelişme: Faili 20 yıl sonra yakalandı!
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