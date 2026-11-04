Cesedini halıya sarıp sahile atmışlardı! İbrahim Akgöl cinayetinde yeni gelişme: Faili 20 yıl sonra yakalandı!

12 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen teknik ve fiziki çalışmalar ile kapsamlı araştırmalar neticesinde; 9'u Hatay, 2'si İzmir ve 1'i Mersin ilinde olmak üzere toplam 12 şüpheli şahıs yakalandı.