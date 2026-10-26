Çeşme’yi sağanak vurdu! Yollar göle döndü

İzmir'in turistik ilçesi Çeşme'yi yağmur vurdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün günler öncesinden yaptığı uyarılar karşılık bulmayınca yağan yağmur ilçe genelinde bildik görüntüler oluşmasına neden oldu.

CADDE VE SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ

Yağmurun kısa sürede etkisini artırması üzerine ilçede cadde ve sokaklar göle döndü. Çok sayıda ev ve işyerini su basarken ilçe merkezindeki araç trafiği de yağmurdan olumsuz yönde etkilendi. Cadde ve sokakların göle dönmesi nedeniyle araçlar yollarda ilerlemekte büyük güçlük çekti. Yağışın dinmesinin ardından suların çekilmesiyle hayat normale döndü.

ÇOK SAYIDA EV VE İŞYERİNİ SU BASTI

Yaşananlara isyan eden vatandaşlar her yağmurda benzer görüntülerle karşılaşmaktan bıktıklarını söyledi. Belediye yönetimini sert bir dille eleştiren vatandaşlar; "Konsere , festivale harcadığınız paranın bir kısmını da altyapı eksikliklerini gidermek için kullanın. Artık yeter. Bu görüntüler Türkiye'nin sayılı turizm merkezlerinden biri olan Çeşme'ye yakışmıyor." dedi.