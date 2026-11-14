Çetelere koltuk kılıfında silah satacaklardı: O şebeke operasyonla çökertildi!

İstanbul Emniyeti'ne bağlı İstihbarat Şubesi ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; yasa dışı silah imalatı ve ticareti yapan bir şebekeyi tespit etti. Şebeke üyelerinin çetelere silah satışı yaptıkları belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenlendi.
Silah ticareti yaptıkları belirlenen şebeke üyelerinin kullandıkları bir araç tespit edilerek İstanbul'un Ümraniye İlçesi'nde durduruldu. Araçta yapılan aramalarda 150 tabanca namlusu ele geçirildi.
TIR'DA 187 SİLAH BULUNDU
Şebeke üyelerinin İstanbul'un Bayrampaşa İlçesi'nde bulunan bir iş yerine silahları gizleyerek bıraktıkları belirlendi. Adreste yapılan detaylı aramalarda, sevkiyat için streç filmlerle sarılarak ambalajlanmış halde üç berjer koltuğun içerisine gizlenmiş 95 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şebeke ile bağlantılı olan ve silah sevkiyatı yapılan bir TIR'a da Edirne'de eş zamanlı olarak operasyon yapıldı.