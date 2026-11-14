Çetelere koltuk kılıfında silah satacaklardı: O şebeke operasyonla çökertildi!

TIR'DA 187 SİLAH BULUNDU

Şebeke üyelerinin İstanbul'un Bayrampaşa İlçesi'nde bulunan bir iş yerine silahları gizleyerek bıraktıkları belirlendi. Adreste yapılan detaylı aramalarda, sevkiyat için streç filmlerle sarılarak ambalajlanmış halde üç berjer koltuğun içerisine gizlenmiş 95 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şebeke ile bağlantılı olan ve silah sevkiyatı yapılan bir TIR'a da Edirne'de eş zamanlı olarak operasyon yapıldı.