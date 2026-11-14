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Giriş Tarihi: 14.11.2026 11:27

Çetelere koltuk kılıfında silah satacaklardı: O şebeke operasyonla çökertildi!

Çetelere silah satışı yapan 1 şebeke çökertildi. 4 şebeke üyesi operasyonla yakalandı. Sevkiyat için ambalajlanmış olan koltukların döşemelerine saklanmış halde 95 ruhsatsız silah ele geçirildi. Operasyon kapsamında toplamda 282 ruhsatsız tabanca ve 150 tabanca namlusuna el konuldu.

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Emir SOMER Emir SOMER Yaşam
Çetelere koltuk kılıfında silah satacaklardı: O şebeke operasyonla çökertildi!
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İstanbul Emniyeti'ne bağlı İstihbarat Şubesi ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; yasa dışı silah imalatı ve ticareti yapan bir şebekeyi tespit etti. Şebeke üyelerinin çetelere silah satışı yaptıkları belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenlendi.

Silah ticareti yaptıkları belirlenen şebeke üyelerinin kullandıkları bir araç tespit edilerek İstanbul'un Ümraniye İlçesi'nde durduruldu. Araçta yapılan aramalarda 150 tabanca namlusu ele geçirildi.

TIR'DA 187 SİLAH BULUNDU

Şebeke üyelerinin İstanbul'un Bayrampaşa İlçesi'nde bulunan bir iş yerine silahları gizleyerek bıraktıkları belirlendi. Adreste yapılan detaylı aramalarda, sevkiyat için streç filmlerle sarılarak ambalajlanmış halde üç berjer koltuğun içerisine gizlenmiş 95 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şebeke ile bağlantılı olan ve silah sevkiyatı yapılan bir TIR'a da Edirne'de eş zamanlı olarak operasyon yapıldı.

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Araçta da 187 ruhsatsız tabanca daha bulundu. Operasyonda dört şebeke üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Toplamda 282 ruhsatsız tabanca ve 150 tabanca namlusuna el konuldu.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#İSTANBUL #EDİRNE

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