Çetenin silahlı eylem planı polisin dikkatiyle bozuldu! 3 gün boyunca cipten çıkmadan hedefini gözetledi: İkiz plakalı araçlarla takip yapmış

Olay 4 Kasım Çarşamba günü saat 16.30 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri, şüphe üzerine kontrol ettikleri panelvan tipi aracın ikiz plakalı olduğunu belirledi. Bunun üzerine İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı.
3 GÜN BOYUNCA AYNI ARAÇTA BEKLEMİŞ
Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, panelvanla bağlantılı başka bir aracın daha bölgede bulunduğunu tespit etti. Yapılan incelemelerde, panelvana yakın noktada park halinde bulunan cipin de ikiz plaka taşıdığı belirlendi. Cipte bulunan şüphelinin yaklaşık 3 gün boyunca araçtan hiç çıkmadığı, çevreyi gözetlediği ve yemek siparişlerini dahi aracına verdiği ortaya çıktı.
SİLAH, BENZİN BİDONU VE İKİZ PLAKALAR ELE GEÇİRİLDİ
Ekiplerin yaptığı detaylı incelemede şüphelinin mahallede hedef aldığı bir kişiye yönelik silahlı eylem hazırlığında olduğu belirlendi. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri ortak operasyon düzenleyerek şüpheliyi gözaltına aldı.
Cipte yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 1 benzin bidonu ve 2 adet ikiz plaka ele geçirildi. Yapılan araştırmalarda gözaltına alınan şüphelinin yeni nesil suç örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edildi.