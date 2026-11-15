Çetenin silahlı eylem planı polisin dikkatiyle bozuldu! 3 gün boyunca cipten çıkmadan hedefini gözetledi: İkiz plakalı araçlarla takip yapmış

3 GÜN BOYUNCA AYNI ARAÇTA BEKLEMİŞ

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, panelvanla bağlantılı başka bir aracın daha bölgede bulunduğunu tespit etti. Yapılan incelemelerde, panelvana yakın noktada park halinde bulunan cipin de ikiz plaka taşıdığı belirlendi. Cipte bulunan şüphelinin yaklaşık 3 gün boyunca araçtan hiç çıkmadığı, çevreyi gözetlediği ve yemek siparişlerini dahi aracına verdiği ortaya çıktı.