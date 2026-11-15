Haberler Yaşam Haberleri Çetenin silahlı eylem planı polisin dikkatiyle bozuldu! 3 gün boyunca cipten çıkmadan hedefini gözetledi: İkiz plakalı araçlarla takip yapmış
Giriş Tarihi: 15.11.2026 11:06

Çetenin silahlı eylem planı polisin dikkatiyle bozuldu! 3 gün boyunca cipten çıkmadan hedefini gözetledi: İkiz plakalı araçlarla takip yapmış

İstanbul Kağıthane’de polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu panelvan tipi aracın ikiz plakalı olduğunun belirlenmesi, yeni nesil suç örgütüne uzanan bir soruşturmayı ortaya çıkardı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, panelvanın yakınında bulunan bir cipteki şüphelinin 3 gün boyunca araçtan hiç çıkmadan beklediğini ve çevrede gözetleme yaptığını belirledi. Yemek siparişlerini dahi cipine veren şüphelinin, takip ettiği bir kişiye yönelik silahlı eylem hazırlığında olduğu tespit edildi. Operasyonda yakalanan şüpheli tutuklandı.

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Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK Yaşam
Çetenin silahlı eylem planı polisin dikkatiyle bozuldu! 3 gün boyunca cipten çıkmadan hedefini gözetledi: İkiz plakalı araçlarla takip yapmış
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Olay 4 Kasım Çarşamba günü saat 16.30 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri, şüphe üzerine kontrol ettikleri panelvan tipi aracın ikiz plakalı olduğunu belirledi. Bunun üzerine İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı.

3 GÜN BOYUNCA AYNI ARAÇTA BEKLEMİŞ

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, panelvanla bağlantılı başka bir aracın daha bölgede bulunduğunu tespit etti. Yapılan incelemelerde, panelvana yakın noktada park halinde bulunan cipin de ikiz plaka taşıdığı belirlendi. Cipte bulunan şüphelinin yaklaşık 3 gün boyunca araçtan hiç çıkmadığı, çevreyi gözetlediği ve yemek siparişlerini dahi aracına verdiği ortaya çıktı.

SİLAH, BENZİN BİDONU VE İKİZ PLAKALAR ELE GEÇİRİLDİ

Ekiplerin yaptığı detaylı incelemede şüphelinin mahallede hedef aldığı bir kişiye yönelik silahlı eylem hazırlığında olduğu belirlendi. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri ortak operasyon düzenleyerek şüpheliyi gözaltına aldı.

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Cipte yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 1 benzin bidonu ve 2 adet ikiz plaka ele geçirildi. Yapılan araştırmalarda gözaltına alınan şüphelinin yeni nesil suç örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#İSTANBUL

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Çetenin silahlı eylem planı polisin dikkatiyle bozuldu! 3 gün boyunca cipten çıkmadan hedefini gözetledi: İkiz plakalı araçlarla takip yapmış
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