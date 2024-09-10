Çetin Gençay sokak ortasında kurşun yağdırmıştı: Hamiyet Çetin Görmezer’den acı haber geldi

Kan donduran olay Mersin'in Tarsus İlçesi'nde geçtiğimiz cumartesi günü meydana geldi. Çetin Gençay (36) tarafından tabanca ile vurularak olay yerinde ölen Feriha Gözüala'nın (25) ardından, olayda ağır yaralanan Hamiyet Çetin Görmezer de (42) tedavi gördüğü Tarsus Devlet hastanesinde yaşamını yitirdi.

İddiaya göre Hamiyet Görmezer ile eski sevgili olan Çetin Gençay, olayın ardından olay yerine yüz metre mesafede suç aleti tabancayla intihar etti.

Yeni Mahalle 4001 sokakta meydana gelen olayda, iddiaya göre, Çetin Gençay, 3 yıl birlikte olup, ayrıldığı Hamiyet Çetin Görmezer'i çalıştığı fabrikanın servis aracından indikten sonra Hamiyet Çetin Görmezer ile yanındaki arkadaşı Feriha Gözüala (25) ile tartıştıktan sonra tabancayla kurşun yağdırdı.

Silahlı saldırıda Feriha Gözüala olay yerinde ölürken, ağır yaralanan Hamiyet Görmezer ise ambulansla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Görmezer bugün akşam hayata tutunamayarak öldü.