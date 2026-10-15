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Giriş Tarihi: 15.10.2026 19:31

Ceviz ağacından düşerek can verdi!

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde 3 çocuk babası 56 yaşındaki Ali Güngör, ceviz toplamak için ağaca çıktı. Dengesini kaybeden talihsiz adam aşağı düşerken, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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DHA
Ceviz ağacından düşerek can verdi!
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Olay, sabah saatlerince Yahyalı ilçesi Ulupınar Mahallesi'nde meydana geldi. İlçede yaşayan Ali Güngör, ceviz toplamak için evinin önündeki ağaca çıktı. Bir süre sonra dengesini kaybeden Güngör, bahçedeki taşların üzerine düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başından yaralanan Güngör, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güngör, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ali Güngör'ün cenazesi, otopsi için hastane morguna konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

#KAYSERİ
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Ceviz ağacından düşerek can verdi!
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