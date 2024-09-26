Çevre katliamına 1 milyon 299 bin TL ceza

Rize'de ihbar üzerine harekete geçen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekipleri, Pazar Belediye Başkanlığı'na ait çöp toplama araçlarının evsel atığı dere kenarına döktüğünü, üzerini de toprakla kapatılmaya çalıştığını tespit etti. Çöplerin kaldırılarak atık tesisine gönderilmesi için uyarılan belediyeye ilgili Çevre Kanunu'na istinaden 1 milyon 299 bin TL ceza kesildi. BAKANLIK DUYURDUBakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Pazar Belediye Başkanlığı çöplerin kaldırılarak atık tesisine gönderilmesi için uyarılmış, Çevre Kanunu'na istinaden belediyeye çevre kirliliği nedeniyle 1 milyon 299 bin TL idari ceza uygulanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.