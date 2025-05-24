Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: 250 bininci konutun anahtarını Erdoğan ve Aliyev birlikte teslim edecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman Zey Köyü Afet Konutları ziyaretinde yaptığı açıklamada, köyün 135 dönümlük alanda yeniden kurduğunu ve 107 konutun hak sahibi depremzedeler teslim edildiğini söyledi.

6 Şubat 2023'te asrın felaketinde en ağır hasar alan ve yeniden inşa edilen Adıyaman Zey köyünde bir çok ocağa ateş düştüğünü belirten Bakan Kurum; "Burada bir çok evimiz maalesef 6 Şubat depremlerin de ağır hasar aldı. Şu an bulunduğumuz alanda gerekli etütleri yapmak suretiyle 135 dönümlük bir alanda köyümüzü tasarladık ve konutlarımızın hepsini içinde yollarıyla sosyal donatılarıyla ibadet alanları ile birlikte tamamladık. Sakinlerine deprem bize de kardeşlerimize Zey Köyü sakinlerine 107 yeni evimizi teslim ettik. Şimdi burada çocuklarımız ailelerimiz vatandaşımız huzur içerisinde oturuyor. Ben bu ziyaretimiz vesilesiyle bu köyde bir ömür boyu mutlu huzurlu bir şekilde yaşayacak tüm kardeşlerimize yeni yuvalarının bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. 6 Şubat 2023 sabahı yaşadığımız büyük felaketin ilk dakikalarından bu yana hep birlikte bütün ekibimizle birlikte sahadayız" dedi.

201 BİN KONUT TESLİM ETTİK

Yuvasına ve işyerine kavuşmayan tek bir kişinin bile kalmayacağını belirten Bakan Kurum; "Yuvasına kavuşmayan iş yerini burada açmayan tek bir esnafımız kalmayacak, vatandaşımız kalmayacak sözünü depremin o ilk saatleri itibariyle Sayın Cumhurbaşkanımız aziz milletimize vermişti. O kararlılıkla 3 bin 500 şantiyede 7 gün 24 saat 182 bin emekçi işçi mimar mühendis kardeşimizle birlikte verdiğimiz sözleri yerine getirmenin gayreti içerisindeyiz. Teslim edeceğimiz tüm konutların inşasına başladık ve bu anlamda hiçbir devletin üstesinden gelemeyeceği bir hız ve istikrarla 201 bin konutumuzu tamamlayarak ailelerimize teslim ettik" diye konuştu.

ADIYAMAN'DA 43 BİN 573 KONUT YIL SONUNDA TESLİM

"Adıyaman genelinde 31 bin 406 konutumuzu vatandaşlarımıza teslim ettik. Hak sahibi olan toplamda 43 bin 573 vatandaşımızın konutlarında İnşallah yıl sonu gelmeden Adıyaman'da teslim ediyor olacağız. Adıyaman genelinde gerek yerinde dönüşüm gerek kentsel dönüşüm gerekse depremden ağır hasar almış orta hasar almış hak sahibi vatandaşlarımızın neredeyse kurasının tamamını İnşallah önümüzdeki Haziran ayında tamamlamış olacağız neyse onu bitmeden de evlerine iş yerlerine bütün Adıyamanlı kardeşlerimiz gelecek"

250 BİNİNCİ KONUTUN ANAHTARINI ERDOĞAN VE ALİYEV TESLİM EDECEK

Deprem bölgesinin tamamında da daha önce de ifade ettiğimiz gibi 2025 yılı sonuna kadar 453.000 hak sahibi vatandaşlarımızın evlerine işyerlerini İnşallah teslim etmiş olacağız. Önümüzdeki ay Kahramanmaraş'ta sayın cumhurbaşkanımız ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in katılımlarıyla yine büyük bir coşku içerisinde 11 ilimizde 250 bininci konutumuzun anahtarlarını büyük bir coşkuyla vatandaşımıza İnşallah teslim ediyor olacağız"

ADIYAMAN'IN UYDU KENTİ "İNDERE"

"Ayrı bir parantez açmak isterim İndere yaklaşık 5 milyon metrekarelik alanıyla Türkiye'nin en büyük uydu kentlerinden bir tanesi. Burada yaklaşık 16 bin 400 ailemiz vatandaşımız bu evlerde oturacak. Toplamda baktığınızda neredeyse 100 bin nüfusa hitap edecek örnek bir yerleşim alanını tamamlamak üzereyiz. Burada da okuluyla parkıyla sağlıklı ve konforlu yaşam alanları ile tüm Türkiye'ye tüm dünyaya örnek olacak bir inşaat hareketini sürdürüyoruz. Bu projemiz sadece Adıyaman'ın uydu kenti olmayacak. Bölgesel düzeyde de güçlü, dirençli bir uydu kenti Adıyaman'ımıza kazandırmış olacağız. Modern şehircilik anlayışını yatay mimari esaslı yine şehircilik anlayışını tüm Türkiye'ye Adıyaman merkezden İnşallah göstermiş olacağız"

"11 İLİMİZİ SÖZ VERDİĞİMİZ GİBİ AYAĞA KALDIRACAĞIZ"

"Biz 6 Şubat'ın ilk dakikalarından itibaren buradayız. O günlerde devletimiz tüm imkanları ile buradaydı. Başka hiçbir devletin üstesinden gelemeyeceği işleri başaran çok güçlü bir devletimiz var. Emin olun dünyanın neresine giderseniz gidin depremin üzerinden 2 yıl geçecek böyle bir çalışmayı 11 ilde 3 bin 500 şantiyede sergileyecek hiçbir devlet yoktur. Kaynağımız projemiz irademiz aşkımız sevdamız ve bu işleri sahaya yansıtacak liderimiz cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var. Daha da önemlisi azmimiz hızımız ve millete sevdamız var Allah'ın izniyle bunu altını çizerek ifade ediyorum ekonomik şartlar ne olursa olsun 11 ilimizi söz verdiğimiz gibi hep birlikte ayağa kaldıracağız. Tek bir kardeşimiz evsiz ocaksız çatısız kalmayacak ve yine tek bir yavrumuzu annemizi geleceğe dair umutsuz bırakmayacağız"