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Giriş Tarihi: 6.6.2024

Çevreyi kirletenlere 31 milyonluk ceza

Çevreyi kirletenlere 31 milyonluk ceza
Tekirdağ'da 5 ayda, çevreyi kirleten 79 tesise 31 milyon lira idari para cezası uygulandı, 23 tesisin faaliyetleri durduruldu. Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ocak - mayıs döneminde çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla ani, şikayete dayalı ya da planlı mesai içi ve mesai dışı saatlerde 575 denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde, Çevre Kanunu'na aykırı faaliyette bulunan tesisler tespit edildi. Ekiplerce hava kirliliği, su kirliliği ve diğer konularda yapılan denetimler neticesinde 79 tesise 31 milyon lira idari para cezası uygulandı, 23 tesisin faaliyetleri durduruldu. AA
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Çevreyi kirletenlere 31 milyonluk ceza
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