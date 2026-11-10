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Giriş Tarihi: 10.11.2026 16:44

Çeyrek asırlık faili meçhul cinayete 2 tutuklama

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Elife Doğrul dosyasında Söke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 23 yıl sonra yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Aydın, İzmir ve Mersin'de düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden kayınbirader Metin Musacalı kasten öldürme, diğer kayınbirader Türkeş Musacalı ise suç delillerini gizleme suçundan tutuklandı.

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Çeyrek asırlık faili meçhul cinayete 2 tutuklama
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Aydın'ın Söke ilçesinde 2003 yılında 24 yaşındayken ortadan kaybolan Elife Doğrul'un akıbetine ilişkin yürütülen soruşturmada iki tutuklama kararı çıktı. Aradan geçen 23 yılın ardından yeniden gündeme gelen dosyada, Söke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Aydın, İzmir ve Mersin'de eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.

İMAM NİKAHLI EŞİNDEN DİKKAT ÇEKEN İFADE

Elife Doğrul'un annesi Teslime Doğrul, kızının Söke'de Talip Musacalı ile imam nikahlı yaşadığını ve 13 Mayıs 2003 tarihinden itibaren kendisinden haber alamadığını belirterek kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Elife'nin 29 yaşındaki kızı Hülya Yıldız ise annesinin akıbetinin aydınlatılması için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurmuştu. Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan Talip Musacalı, Elife'nin kaybolmasından önce aralarında tartışma yaşandığını, tartışmanın ardından kardeşi Metin Musacalı'nın Elife'yi evden alarak Mersin'e göndermek üzere götürdüğünü anlattı. Talip Musacalı ifadesinde, kardeşi Metin Musacalı'nın Elife'yi öldürdüğünü ve yanında çalışan Muhammet Baycur ile birlikte Söke Ovası'nda bir yere gömdüğünü öğrendiğini öne sürdü.

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Söke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında Aydın, İzmir ve Mersin'de operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda Metin Musacalı, Türkeş Musacalı, Meral Musacalı, Ömer Kan, Muhammet Baycur, Ufuk Koluçolak ve Serap Gezer olmak üzere 7 şüpheli gözaltına alındı.

İKİ KAYINBİRADER TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Elife Doğrul'un kayınbiraderi Metin Musacalı, kasten öldürme suçundan tutuklandı. Diğer kayınbirader Türkeş Musacalı ise suç delillerini gizleme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 23 yıldır akıbeti bilinmeyen Elife Doğrul dosyasında soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör
#AYDIN
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Çeyrek asırlık faili meçhul cinayete 2 tutuklama
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