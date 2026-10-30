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Giriş Tarihi: 30.10.2026 17:03

Cezaevi arkadaşlığı kanlı bitti! 28 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde, daha önce aynı cezaevinde kalan iki arkadaşın buluşması kanlı bitti. İddaya göre çıkan tartışmada 28 yaşındaki Ö.F.B., arkadaşı S.S. tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheli ve yanındaki E.K., polis ekiplerince yakalandı.

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Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Cezaevi arkadaşlığı kanlı bitti! 28 yaşındaki genç hayatını kaybetti
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Kan donduran olay, Ortahisar ilçesine bağlı Çukurçayır Mahallesi Leylak Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 5 katlı bir binanın 2'nci katındaki dairede bir araya gelen 28 yaşındaki Ö. F. B. ile arkadaşı S.S.arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Daha önce aynı cezaevinde kaldıkları öğrenilen iki arkadaşın, tahliye olduktan sonra da görüşmeye devam ettikleri belirtildi. Evde başlayan tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine taraflardan S.S silahıyla Ö.F.B'ye ateş etti. Kurşunların hedefi olan Ö. F. B. kanlar içinde yere yığıldı.

KAÇTIĞI MAHALLEDE YAKALANDI

Silah sesleri üzerine yaşanan olayın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Ö. F. B.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından kaçan şüpheli S.S ve yanında bulunan E.K ise polis ekiplerinin çalışması sonucu Bahçecik Mahallesi'nde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler jandarmaya teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

#ORTAHİSAR
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Cezaevi arkadaşlığı kanlı bitti! 28 yaşındaki genç hayatını kaybetti
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