Cezaevindeki çocukların şartları iyileştirilecek

Kadına yönelik şiddet ve işçiemekli aylıkları gibi son derece önemli konularda raporlar hazırlayan Kamu Denetçiliği Kurumu
'nun yeni gündemi belli oldu. Kurum; eğitimde fırsat eşitliği, disiplin cezalarının geri alınması yönündeki tavsiye kararlarının uygulanması ve çocuk hakları özelinde, annesiyle birlikte cezaevinde kalan 0-6 yaş aralığındaki çocukların maruz kaldığı şartların tespiti ile alanda yürütülen kurumsal hizmetlerin iyileştirilmesi bağlamında özel raporlar hazırlayacak. Kamu Denetçiliği Kurumu, 288 bin 655 başvurudan yüzde 80'lik bölümünde sorunu çözdü veya çözüme yönelik iradesini ortaya koydu. Bu yıl içinde yapılan başvurularda birinci sırayı kamu personel rejimi oluşturdu. Bunu adalet, milli savunma, milli güvenlik, eğitim-öğretim, gençlik ve spor ile mahalli idarelerde yürütülen hizmetler izledi.