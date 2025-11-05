Cezaevinden izinli çıkan babasını öldürmüştü | Anne ve oğul hakkında karar çıktı: Kan donduran ’Mecbur kaldım’ ifadesi!

MAHKEME BAŞKANINDAN 'TAHLİYE' GÖRÜŞÜ

Mahkeme başkanı, sanığın kendisine ve annesine yönelen haksız saldırıyı 'mazur görülebilecek bir heyecan, korku ve telaşla' yaptığı kanaatiyle, ceza verilmesine yer olmadığına ve sanığın tahliyesine karar verilmesine yönelik görüş bildirdi. Mahkeme başkanının görüşü oy çokluğuyla reddedildi.

Mahkeme, Aydan Sargül yönünden 'yüklenen suçun işlendiğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği' gerekçesiyle beraat kararı verip adli kontrol kararını kaldırdı. Hasan Sargül hakkında ise maktul Bünyamin Sargül'e yönelik 'üstsoya karşı kasten öldürme' suçunun sabit olduğu değerlendirilerek önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Bu ceza haksız tahrik ve takdiri indirim uygulanarak 15 yıl 10 aya indirildi. Kararda istinaf yolunun açık olduğu bildirildi.