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Giriş Tarihi: 12.2.2025 18:52

Cezaevinden izinli çıktı: Ardından hırsızlık yaptı!

Muğla'nın Menteşe ilçesinde cezaevinden izinli olarak çıkan Cemil Akbulut geri dönmesine iki gün kala hırsızlık yaptı. Ambalaj malzemeleri satan iş yerini gözetleyen ve ardından çalışanın dışarı çıkmasını fırsat bilip kasadan paraları çalan Akbulut’un görüntüleri kameraya anbean yansıdı.

DHA
Cezaevinden izinli çıktı: Ardından hırsızlık yaptı!

Olay, Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana geldi. Ambalaj malzemeleri satan iş yerini bir süre gözetleyen Cemil Akbulut, ardından çalışanın dışarı çıkmasını fırsat bilip, içeri girerek kasaya yöneldi. Kasadan para çalan şüpheliyi, işletme çalışanları yan sokakta yakaladı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, Akbulut'u gözaltına aldı. Akbulut'un hırsızlık suçundan hüküm giydiği, cezaevinden de izinli çıktığı ve geri dönmesine iki gün kala tekrar hırsızlık suçuna karıştığı belirlendi.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Öte yandan, hırsızlık anının iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde; Akbulut'un kapıyı açıp işletmeye girmesi ve kasadan paraları alıp, çıkması yer aldı.

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Cezaevinden izinli çıktı: Ardından hırsızlık yaptı!
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