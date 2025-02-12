Cezaevinden izinli çıktı: Ardından hırsızlık yaptı!

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, Akbulut'u gözaltına aldı. Akbulut'un hırsızlık suçundan hüküm giydiği, cezaevinden de izinli çıktığı ve geri dönmesine iki gün kala tekrar hırsızlık suçuna karıştığı belirlendi.