Cezaevinden izinli çıktı: Ardından hırsızlık yaptı!

Olay, Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana geldi. Ambalaj malzemeleri satan iş yerini bir süre gözetleyen Cemil Akbulut, ardından çalışanın dışarı çıkmasını fırsat bilip, içeri girerek kasaya yöneldi. Kasadan para çalan şüpheliyi, işletme çalışanları yan sokakta yakaladı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, Akbulut'u gözaltına aldı. Akbulut'un hırsızlık suçundan hüküm giydiği, cezaevinden de izinli çıktığı ve geri dönmesine iki gün kala tekrar hırsızlık suçuna karıştığı belirlendi.