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Giriş Tarihi: 21.11.2021

Cezaevinden tahliye oldu, bıçaklı saldırıda öldürüldü

Hüseyin KAÇAN
Diyarbakır'da, pandemi nedeniyle denetimli serbestlik kapsamında, açık cezaevinden tahliye edilen Ali Kaya (57), önceki gün Yenişehir ilçesinde yolda yürürken, kendisini takip eden bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Kaya'yı vücudunun çeşitli yerlerinden 7 kez bıçaklayan saldırgan, son olarak boynundan bıçaklayıp kaçtı. Ali Kaya, kanlar içinde yere yığılırken, olayı gören vatandaşlar, polisi ve sağlık ekiplerini aradı. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kaya'nın öldüğünü belirledi. Olay, bölgedeki bir işyerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Kaya'nın, aile içi husumet nedeniyle öldürüldüğü öne sürülürken, polis olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı.

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Cezaevinden tahliye oldu, bıçaklı saldırıda öldürüldü
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