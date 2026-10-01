Haberler Yaşam Haberleri Cezaevine uyuşturucu sokan avukata 23 yıl
Giriş Tarihi: 1.10.2026

Cezaevine uyuşturucu sokan avukata 23 yıl

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Leyla Yıldız Leyla Yıldız
Cezaevine uyuşturucu sokan avukata 23 yıl
  • ABONE OL
Cezaevindeki müvekkillerine uyuşturucu götürürken yakalanan avukat Ü.Ö. 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sanık avukat Ü.Ö.'nün cezaevinde bir müvekkiliyle yaptığı görüşmede, içinde 100 lira paranın da bulunduğu uyuşturucu madde verdiği ve uyuşturucu maddenin görüşmenin hemen akabinde hükümlünün üzerinden çıktığı kaydedildi. Mahkeme heyeti sanığın 23 yıl 5 ay 7 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti. Öte yandan Adana'da torbacılık yapan U.Ç. ve B.P.'ye 18 yıl hapis cezası verildi.
#ADANA #ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Cezaevine uyuşturucu sokan avukata 23 yıl
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA