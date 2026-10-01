Cezaevine uyuşturucu sokan avukata 23 yıl

Cezaevindeki müvekkillerine uyuşturucu götürürken yakalanan avukat Ü.Ö. 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca sanık avukat Ü.Ö.'nün cezaevinde bir müvekkiliyle yaptığı görüşmede, içinde 100 lira paranın da bulunduğu uyuşturucu madde verdiği ve uyuşturucu maddenin görüşmenin hemen akabinde hükümlünün üzerinden çıktığı kaydedildi. Mahkeme heyeti sanığın 23 yıl 5 ay 7 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti. Öte yandan Adana
'da torbacılık yapan U.Ç. ve B.P.'ye 18 yıl hapis cezası verildi.