Cezaevine uyuşturucu sokmaya çalışan avukat 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca sanık avukat Ü.Ö.'nün cezaevinde bir müvekkiliyle yaptığı görüşmede, içinde 100 lira paranın da bulunduğu uyuşturucu maddeyi verdiği ve uyuşturucu maddenin görüşmenin hemen akabinde hükümlünün üzerinden çıktığını kaydedildi. İddianamede sanığın başka hükümlülere de uyuşturucu madde temin ettiğinden dolayı soruşturmalarının devam ettiği aktarılarak, "infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan ise 20 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edilmişti.

"HER TÜRLÜ ADLİ KONTROLE RAZIYIM"

Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu avukat Ü.Ö. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada sanık avukatı da hazır bulundu. Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın suçu zincirleme şekilde işlediğini belirterek cezalandırılmasını talep etti.

Mütlaaya karşı savunması sorulan sanık avukat, "Hukuk Fakültesi 1. sınıfından tüm sınıfları boyunca evrensel bir ilke olan şüpheden sanık yararlanır ilkesi uyarında beratimi, mahkemeniz aksi kanaatte ise uzun tutukluluk sürem, yaşadığım aile yakınlarımın kaybı, mesleğim gereği de müvekkillerim ile olan işimi yapamamamdan kaynaklı maddi zararlarımın gözetilerek her türlü adli kontrol tedbirine razı olduğumu bildirerek tahliyemi, lehime olan hükümlerin uygulanmasını talep ediyorum" dedi.

23 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti sanığın "infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" yapma suçlarını birden fazla kez işlediğini kaydederek, 23 yıl 5 ay 7 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör