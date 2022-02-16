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Giriş Tarihi: 17.2.2022

Cezai sorumluluğu tam

Nazif KARAMAN Nazif KARAMAN
Cezai sorumluluğu tam
İstanbul ataşehir'de Can Göktuğ Boz'un samuray kılıcıyla katlettiği Başak Cengiz'in ölümüne ilişkin dosyada Adli Tıp'ın katilin akıl sağlığının yerinde olup olmadığına ilişkin ilk incelemesi sonuçlandı. Mahkeme, ağırlaştırılmış müebbet istenen Boz'un tutukluluk halinin devamına karar verdi. 28 Şubat'ta ilk celsesi görülecek davada sanığın daha önce şizofreni tanısının bulunduğunu kaydeden mahkeme, işlediği suça karşı hukuki anlam ve sonuçlarını algılama veya suça ilişkin davranışlarını yönlendirme yeteneğinin tespitinin gerekli olduğunu belirterek tedavi gördüğü hastanelerden tedavi evraklarının istenmesine karar verdi. Boz'un akıl sağlığının yerinde olup olmadığına ilişkin Adli Tıp tarafından yapılan ilk inceleme tamamlandı. 24 Ocak'ta kuruma getirilen katil, 2 gün testlerden geçirildi. İlk raporda, Boz'un ceza sorumluluğunun tam olduğuna dikkat çekildi. Adli Tıp, ceza sorumluluğunu etkileyecek veya ortadan kaldıracak mahiyet ve derecede bir akıl sağlığı veya akıl zayıflığı tespit edilmediğini kaydetti.

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