Chelsea AC Milan maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi Chelsea Milan maçı canlı izle

Chelsea Milan maçı canlı izle ekranı futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. Maçın canlı yayın kanalı, muhtemel 11'ler ve yayın saati araştırılıyor. Chelsea Milan maçı hangi kanalda sorusu dünyanın dört bir yanında taraftarlar tarafından merak ediliyor. Peki, Chelsea AC Milan maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, karşılaşma hakkında merak edilenler…
CHELSEA MILAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Tarih: 5 Ekim 2022 Çarşamba (bugün)
Saat: TSİ 22.00
Yer: Stamford Bridge
Canlı yayın kanalı: EXXEN
CHELSEA MILAN CANLI İZLE
EXXEN spor abonelik ücretleri ne kadar?
Exxen'de UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupası maçlarını kapsayacak olan spor paketi bulunmaktadır. Spor paketleri de farklı şekillerde ücretlendirilmektedir.
Exxen Spor reklamlı aylık fiyatı 119,90 TL, reklamsız aylık fiyat ise 134,90 TL olarak belirlenmiştir. Sezonluk paketlerde reklamlı fiyat 94,90 TL, reklamsız fiyat ise 107,30'dir.
MUHTEMEL 11
Chelsea: Kepa Arrizabalaga; Reece James, Wesley Fofana, Thiago Silva, Ben Chilwell; Mason Mount, Mateo Kovacic, Conor Gallagher; Kai Havertz; Pierre-Emerick Aubameyang, Raheem Sterling.
Milan: Ciprian Tatarusanu; Sergio Dest, Pierre Kalulu, Fikayo Tomori, Fode Ballo-Toure; Sandro Tonali, Ismael Bennacer; Rade Krunic, Charles De Ketelaere, Rafael Leao; Olivier Giroud.