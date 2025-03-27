CHP hedef gösterdi, vatandaş sahip çıktı! Boykota karşı gençler D&R ve Espresso Lab’a akın etti

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Başkanı İbrahim Beşinci de önceki gün bir çağrıda bulunarak "Tüm vatandaşlarımızı D&R'dan kitap alıp milli markamız Espressolab'ta kahve içmeye bekliyoruz" şeklinde açıklama yaptı. Birçok TÜGVA'lı genç kahve zincirinin şubelerine gidince şube önlerinde kahve alma sıraları oluştu. Hatta sosyal medyadan CHP'nin boykotuna karşı kahve içtiklerini gösteren fotoğrafları sosyal medyada paylaşım zinciri kurarak paylaşmaya başladı. TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci ise İstanbul'daki Espresso Lab'ın bir şubesine gittikten sonra "Biz buradayız! Kahvemizi içiyoruz, kitabımızı okuyoruz. Yerli ve milli markalarımıza sahip çıkmak, sadece alışveriş değil; bir duruş, bir irade beyanıdır. Zalime başkaldıranların, hakkı haykıranların safındayız! Birlikte daha güçlü, daha kararlıyız! Sen de fotoğrafını paylaş, bu anlamlı duruşa ortak ol!" dedi.

CHP'NİN BOYKOT ÇAĞRISINA VARANK KARŞI DURDU

Adalet ve Kalkınma Partili (AK Parti) siyasiler de kahve zincirinin Ankara'daki şubelerinden birine giderek kahve eşliğinde CHP'nin boykotuna karşı vatandaşları kahve içmeye davet etti. Eski Bakan Mustafa Varank bir grup AK Partili milletvekili ile gittiği Ankara'daki Espresso Lab şubesinden paylaşım yapanlardan oldu. Varank "Siz de Espresso Lab'a gelin" dedi. Sosyal medyada ise birçok kişi CHP'nin boykot çağrısına tepki gösterdi. Çoğu kişi "Millet, D&R'dan kitap alıp Espresso Lab 'da kahve sırasına giriyor. CHP'nin boykot çağrıları, yerli ve milli firmaların daha da büyümesine neden olacak gibi görünüyor" ifadeleri kullanıldı.

"BİZ NEDEN BOYKOT EDİLDİĞİMİZİ ANLAMADIK"

Espresso Lab'tan yapılan açıklamada ise markanın arkasında görünmeyen ortak ya da gizli destekçi bulunmadığının altını çizerek "Biz neden boykot edildiğimizi anlamadık" başlıklı açıklamada "Global devlerin domine ettiği kahve sektöründe ilk kez bir Türk girişim bu ölçekte büyümüş ve dünya sahnesine çıkmıştır. Bu başarı yalnızca bizim değil, Türkiye'nin başarısıdır. Biz siyaset değil, kahve yapıyoruz. Kapılarımız herkese sonuna kadar açıktır " denildi.