CHP İzmir İl Başkanı Aslanoğlu’ndan İkinci marş skandalı! Tepkiler gelince geri adım attı

Tepkilerin giderek artması üzerine Aslanoğlu alel acele X hesabından yaptığı paşlaşımı silmek zorunda kaldı. Aslanoğlu daha önce de aynı makam aracında Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'la birlikte dev genç marşını söylerken çekildiği videoyu sosyal meda hesabından paylaşmış, paylaşım tepki çekince kaldırmak zorunda kalmıştı. Son yaşanan olay kulislerde 'Aslanoğlu ders almamış' yorumlarına neden oldu.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ile 'Dev-Genç Marşı'nı lüks aracında söylemesiyle tepki çeken CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, ikinci bir skandala daha imza attı. Bu defa da CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ile 'Gündoğdu Marşı'nı yine aynı lüks arabada söyleyen Aslanoğlu'nun paylaşımının altına tepki yorumları yağdı.

LÜKS MAKAM ARACINDA DEVRİMCİ MARŞI

Yaptığı paylaşımda İzmirlileri 19 Mayıs'ta Gündoğdu Meydanı'nda davet eden Aslanoğlu, kısa bir süre sonra tepkilerin artarak devam etmesi üzerine pallaşımını kaldırmak zorunda kaldı.

TEPKİLER ARTINCA PAYLAŞIMI SİLMEK ZORUNDA KALDI

Aslanoğlu'nun icraatı bununla da sınırlı kalmadı. İddiaya göre Aslanoğlu yaptığı paylaşımı haberleştiren yerel sitelerin yöneticilerini telefonla aratarak haberi kaldırtmalarını istedi. Aslanoğlu'nun aynı hatayı ikinci kez yapması kulislerde 'Aslanoğlu akıllanmamış' yorumlarına neden oldu.

NE OLMUŞTU?

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ile de aynı araçta şarkı söylemiş, tepki çekmişti. AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan da, Aslanoğlu'na göstererek, "CHP solculuğu, devrimci marşları Mercedeste söyleme sanatıdır" ifadelerini kullanmıştı.