CHP'de Genel Başkanlık savaşı! "CHP'de çok büyük çatlaklar var" deyip 5 isim sıraladı

A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan Meclis Dijital Mecralar Komitesi Üyesi Selman Özboyacı, CHP içindeki genel başkanlık savaşı ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"KILIÇDAROĞLU, BELEDİYE BAŞKANLARININ ÖNÜNÜ KESMEYE ÇALIŞIYOR"
"Deniz Baykal'a yapılanlar ortada. Kılıçdaroğlu o dönemde aday olmayacağını açıkladıktan bir gün sonra aday oldu." diyen Selman Özboyacı, Kılıçdaroğlu'nun siyasi hayatına yalanla başladığını ve şu an belediye başkanlarının önünü kesmeye çalıştığını ifade etti.
5 İSME DİKKAT ÇEKTİ
CHP'nin içinde çok büyük çatlakların olduğunu belirten Selman Özboyacı, "Oğuz Kaan Salıcı, Ekrem İmamoğlu, Faik Öztrak, Engin Altay, Özgür Özel adaylar arasında. Kemal Kılıçdaroğlu bazı kişiler ona müsade etmediği için adaylığını açıklayamıyor." dedi.
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"KILIÇDAROĞLU KAYBEDERSE ORADA KALMA ŞANSI YOK"
"Kemal Kılıçdaroğlu aday olup kaybederse 12. kez kaybetmiş olacak." diyen Özboyacı, "Bu sefer orada kalma şansı yok. CHP içindekiler de Kemal Bey'in hezimeti sonrası orada yeni bir yapılanma peşinde." diye konuştu.
"İMAMOĞLU İSTANBUL'LA ALAKALI OLMAYAN GÜNDEMLERİN TAM ORTASINDA"
Selman Özboyacı, açıklamasına şöyle devam etti:
"Engin Altay, AK Parti ne yaparsa yapsın alkışlamayacağını söyledi. Özgür Özel'de bazı hırslarına yenik düştü. Ekrem İmamoğlu 3 yıldır belediye başkanı ama İstanbul'la alakalı olmayan gündemlerin tam ortasında. Faik Öztrak'ın tutarsızlıkları ortada."