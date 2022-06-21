5 İSME DİKKAT ÇEKTİ

CHP'nin içinde çok büyük çatlakların olduğunu belirten Selman Özboyacı, "Oğuz Kaan Salıcı, Ekrem İmamoğlu, Faik Öztrak, Engin Altay, Özgür Özel adaylar arasında. Kemal Kılıçdaroğlu bazı kişiler ona müsade etmediği için adaylığını açıklayamıyor." dedi.

CHP'de Genel Başkanlık savaşı! "CHP'de çok büyük çatlaklar var" deyip 5 isim sıraladı | Video

"KILIÇDAROĞLU KAYBEDERSE ORADA KALMA ŞANSI YOK"

"Kemal Kılıçdaroğlu aday olup kaybederse 12. kez kaybetmiş olacak." diyen Özboyacı, "Bu sefer orada kalma şansı yok. CHP içindekiler de Kemal Bey'in hezimeti sonrası orada yeni bir yapılanma peşinde." diye konuştu.