CHP’de istifalar peş peşe geldi: 3 belediye YENİ Parti’ye geçti

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu ve Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel ile Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi, bugün Bakırköy Belediye Binası önünde yaptıkları açıklamada Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ederek YENİ Parti'ye katıldıklarını ifade etti.

'SİYASİ YOLCULUĞUMUZA YENİ PARTİ ÇATISI ALTINDA DEVAM EDECEĞİZ'

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Değişim mücadelesinin başlamasında büyük siyasi cesaret gösteren Sayın Ekrem İmamoğlu ile bu mücadeleyi kararlılıkla sürdüren genel başkanımız Sayın Özgür Özel, ülkemizin geleceği adına önemli sorumluluk üstlenmiş, risk almış ve bedel ödemeyi göze almış iki önemli siyasi iradedir. Halkın değişim beklentisine kulak veren, zorluklar karşısında geri adım atmayan ve yeni bir yol açmak için mücadele eden bu iradenin ülkemizin demokratik geleceği açısından büyük önem taşıdığına inanıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılma kararımız asla ideolojik değildir. Yönetim anlayışındaki farklılıkların bir sonucudur. Cumhuriyetimizin temel değerlerine, demokrasiye, adalete ve halkın iradesine bağlılığımız dün olduğu gibi bugün de devam etmektedir. Bu anlayışla siyasi yolculuğumuza Sayın Özgür Özel'in önderliğinde Yeni Parti çatısı altında devam etme kararı almış bulunuyoruz. Bu önemli ve tarihi süreçte birlikte hareket etme kararı alan belediye meclis üyelerimize ortaya koydukları dayanışma ve gösterdikleri güven için teşekkür ediyoruz" dedi.

'BAKIRKÖY HALKINA HİZMET ETMEKTEN BİR ADIM GERİ DURMADIK"

Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu, "Bu süreç maalesef nihayetinde Bakırköy'ü hedef aldı ve bugün bize bunları yaşattı. Algının hakikatin önüne geçtiği günlerden geçiyoruz. Şunu net olarak ifade etmek istiyorum ki biz Bakırköy Belediyesi olarak seçimden sonra ben de buraya gelmiş bir belediye başkanı olarak kamu ciddiyetiyle ve devlet disipliniyle Bakırköy halkına hizmet etmekten bir adım geride durmadık. Biz buradan tüm hepimiz haykırıyoruz. Biz hakim değiliz, biz savcı değiliz. Lütfen bu işin karar vericileri lütfen bu duruma müdahale etsinler. Dosyalardaki gizlilik kararı kaldırılmalıdır. Biz olayları ve kişileri etkilenen aileleri haber kanallarından ya da televizyonlardan görmek, duymak zorunda değiliz. Bütün herkese sesleniyorum, ülkemize sahip çıkalım" şeklinde konuştu.