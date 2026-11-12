CHP’den Yeni Partiye geçti! Satmaya devam ediyor

Yerel seçimlerde İzmir'de CHP'den ilçe belediye başkanı seçilen isimler koltuğa oturur oturmaz mülkiyeti belediyeye ait taşınmazları bir bir elden çıkarmaya başladı.

SATIŞLAR TAM GAZ

Aynı zihniyet mahkemenin verdiği mutlak butlan kararı sonrası da değişmedi. İzmir'de çok sayıda ilçe belediye başkanı CHP'den istifa edip Yeni Parti saflarına katıldı.

39 TAŞINMAZ

CHP çatısı altında olduğu gibi Yeni Partiye geçtikten sonra da zihniyet değişmedi. Son satış haberi İzmir'in Ödemiş İlçesinden geldi. Başkan Mustafa Turan'ın talimatı ile mülkiyeti ilçe belediyesine ait 39 taşınmaz belediye encümeni aracılığı ile satışa çıkarıldı.

ÇOĞU ZEYTİNLİK VE TARLA

İçlerinde zeytin bahçesi, zeytinlik, tarla, konut ve işyerlerinin yer aldığı taşınmazların satış ihalesi 25 ve 27 Kasım tarihileri arasında 3 gün süreyle yapılacak. Satışlar saat 14.00'da başlayıp 15'er dakika arayla yapılacak. Satışların belediyenin belirlediği muhammen bedeller üzerinden gerçekleşmesi halinde Ödemiş Belediyesinin kasasına yaklaşık 156 milyon liralık kaynak aktarılacak.

İŞTE O TAŞINMAZLAR

Satış listesine konan taşınmazlar Ödemiş'in Adagüme, Artıcak, Balabanlı, Bayezitler, Bozdağ, Derebebekler, Dolaylar, Halkapınar, Horzum, Işık, Karakova, Kızılca, Köseler, Kurucuova, Kutlubeyler, Ortaköy ve Yusufdere mahallelerinde yer alıyor. Çoğunluğu tarla ve zeytinlik vasfındaki taşınmazların en küçüğü 857.93 metrekare iken en büyük parsel ise 16 bin 343 metrekare olarak listedeki yerini aldı. Satış için belirlenen muhammen bedeller ise 700 bin ila 13 milyon 500 bin lira arasında değişiyor.