CHP’li belediyede bir skandal daha! Sporcuların ekmeğini kesti: AK Parti’den sert tepki: Bu kadar mı düştünüz?

KURSLAR ÜCRETLİ OLDU

Yalçın, CHP yönetiminin göreve gelir gelmez Etimesgut'taki ücretsiz spor kurslarını ücretli hale getirdiğini hatırlatarak şöyle devam etti: "Etimesgut'ta, CHP yönetiminden önce Etimesgutlu evlatlarımıza tamamen ücretsiz olarak verilen spor kursları Beşikçioğlu göreve gelince ücretli hale getirildi. Şu anda tüm kurslardan ücret alınıyor. Bunlar Etimesgut Meclisi'nden çıkan kararlardır. Sonrasında değişiklik yapılıp yapılmadığını bilmiyorum. Tasarruf tedbirlerini kimin getirdiğini ve nasıl uygulandığını çok iyi biliyoruz. 15 Temmuz anma etkinliklerinde tasarruf tedbirleri uygulanırken, diğer alanlarda neden aynı hassasiyet gösterilmiyor?"