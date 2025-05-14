CHP’li belediyede bir skandal daha! Sporcuların ekmeğini kesti: AK Parti’den sert tepki: Bu kadar mı düştünüz?

Etimesgut Belediyesi pes dedirtecek bir karara imza attı. AK Parti ABB Grup Başkanvekili ve Etimesgut Belediye Meclis Üyesi Nihat Yalçın, CHP'li belediyenin Etimesgut Belediyespor'a yönelik tartışmalı kararını ortaya çıkardı. Yalçın, belediyenin kulübün günlük 14 ekmek desteğini kestiğini açıkladı. Yalçın, Erdal Beşikçioğlu yönetimindeki Etimesgut Belediyesi'nin daha önce de Belediyespor'a zorluk çıkardığını belirterek, "Etimesgut Halk Ekmek Fabrikası'nın kulübe verdiği günlük 14 ekmek desteği kesildi.
Bu, günlük 150 liralık bir maliyete denk geliyor. Bu kadar mı düştünüz? Sporcuların ekmeğini kesmekteki amaç nedir? Etimesgut sporunu bitirmek mi istiyorsunuz?" dedi. Yalçın "Belediyenin otobüsünü kulüpten aldınız. Resmi ve gayri resmi yollarla tesislerinden tahliye etmeye çalıştınız. Ancak Etimesgut'un evlatları spor kulübüne sahip çıktı.
Nihat Yalçın
Bugün orada Etimesgut'un evlatları futbol oynuyor ve binlerce taraftar takımlarını destekliyor" diye konuştu. Beşikçioğlu'nu Ankara'nın bir marka değerini yok etmeye çalışmakla suçlayan Yalçın "Göreve gelir gelmez Etimesgut Belediyespor Kulübü'nün yönetimini değiştirdiniz. Geçmişten kalan yöneticiler istifa etti. Kendi atadığınız yönetimle 2 ay sonra anlaşmazlığa düştünüz, ardından yeni atadığınız yönetimin de istifasını istediniz. Bu süreç, Ankara'nın marka değeri haline gelmiş Etimesgut Belediyespor Kulübü'nü iflasın eşiğine getirdi" dedi.
KURSLAR ÜCRETLİ OLDU
Yalçın, CHP yönetiminin göreve gelir gelmez Etimesgut'taki ücretsiz spor kurslarını ücretli hale getirdiğini hatırlatarak şöyle devam etti: "Etimesgut'ta, CHP yönetiminden önce Etimesgutlu evlatlarımıza tamamen ücretsiz olarak verilen spor kursları Beşikçioğlu göreve gelince ücretli hale getirildi. Şu anda tüm kurslardan ücret alınıyor. Bunlar Etimesgut Meclisi'nden çıkan kararlardır. Sonrasında değişiklik yapılıp yapılmadığını bilmiyorum. Tasarruf tedbirlerini kimin getirdiğini ve nasıl uygulandığını çok iyi biliyoruz. 15 Temmuz anma etkinliklerinde tasarruf tedbirleri uygulanırken, diğer alanlarda neden aynı hassasiyet gösterilmiyor?"