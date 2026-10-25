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Giriş Tarihi: 25.10.2026 12:12 Son Güncelleme: 25.10.2026 12:20

CHP'li Belediyenin skandal su itirafı gündem olmuştu: Vatandaşlar kötü koku ve çamurlu sulara tepkili

Kırşehir'de vatandaşlar, musluklarından akan çamurlu ve kötü kokulu sular nedeniyle isyanda. Sabah Gazetesi'nin geçen yıl gündeme taşıdığı, CHP'li Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Orman'ın "Şehre suyu arıtmadan veriyoruz" itirafının üzerinden bir yıl geçmesine rağmen kriz çözülemedi. Görüntüler, halk sağlığının nasıl tehlikeye atıldığını bir kez daha gözler önüne serdi.

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CANSU KILINÇ CANSU KILINÇ Yaşam
CHP’li Belediyenin skandal su itirafı gündem olmuştu: Vatandaşlar kötü koku ve çamurlu sulara tepkili
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Sabah Gazetesi'nin 8 Temmuz 2025'te manşetlerine taşıdığı Kırşehir'deki su krizi, aradan geçen bir yıla rağmen katlanarak devam ediyor. Şehir merkezinde yaşayan birçok vatandaş, evlerindeki şebeke suyunun çamur renginde, bulanık ve kötü kokulu akması üzerine şikayetlerini artırdı.

Vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıyan vahim görüntüler, CHP'li Kırşehir Belediyesi'nin su yönetimi konusundaki zafiyetini yeniden tartışmaya açtı.

"SADECE 180 LİTRESİNİ ARITABİLİYORUZ" İTİRAFI HAFIZALARDA

Şehirde yaşanan son kriz, akıllara Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Orman'ın geçen yılki itiraf niteliğindeki sözlerini getirdi. 8 Temmuz 2025 tarihindeki İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda konuşan Orman, kentin arıtma kapasitesinin yetersizliğini şu çarpıcı sözlerle dile getirmişti:


"801 litre su geliyor ama biz sadece 180 litresini arıtabiliyoruz. Geri kalanı arıtmadan şehir şebekesine veriyoruz. Bu da şehir için büyük bir tehlike oluşturuyor."

O dönem kamuoyunda infial yaratan bu açıklamaların ardından CHP'li belediye yönetimi, suyun düzenli olarak laboratuvar kontrollerinden geçirildiğini iddia ederek tepkileri dindirmeye çalışmıştı.

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Salgın hastalık riskinden endişe eden Kırşehirliler, temel ihtiyaçları olan temiz suya ulaşabilmek için yetkililerden kalıcı ve acil bir çözüm bekliyor.

#CHP #KIRŞEHİR #SABAH GAZETESİ

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CHP'li Belediyenin skandal su itirafı gündem olmuştu: Vatandaşlar kötü koku ve çamurlu sulara tepkili
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