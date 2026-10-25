CHP’li Belediyenin skandal su itirafı gündem olmuştu: Vatandaşlar kötü koku ve çamurlu sulara tepkili



"801 litre su geliyor ama biz sadece 180 litresini arıtabiliyoruz. Geri kalanı arıtmadan şehir şebekesine veriyoruz. Bu da şehir için büyük bir tehlike oluşturuyor."

O dönem kamuoyunda infial yaratan bu açıklamaların ardından CHP'li belediye yönetimi, suyun düzenli olarak laboratuvar kontrollerinden geçirildiğini iddia ederek tepkileri dindirmeye çalışmıştı.