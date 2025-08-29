CHP’li Buca Belediyesi işçisini açlığa mahkum etti! İşçi maaş bekliyor başkan konser veriyor...

İşçi maaşlarını zamanında ve tam olarak yatırmadığı için sık sık işçi eylemlerine sahne olan CHP'li Buca Belediyesi, 'Bu kadar da olmaz' dedirten bir icraata daha imza attı.

İŞÇİYE YOK KONSERE VAR

Bünyesinde çalışan işçilerin aylardır maaşlarını, yemek kartlarını ve toplu sözleşmeden kaynaklanan geriye dönük alacaklarını 'Para yok' diyerek ödemeyen Buca Belediyesi, 28 Ağustos Perşembe günü Aydilge Konseri düzenledi.

HAFTA SONU DA FESTİVAL VAR

Işılay Saygın Meydanında düzenlenen konser öncesi Zafer korteji gerçekleştirildi. İçlerinde Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da yer aldığı grup kortej yürüyüşü yaparak ilçe halkını selamladı. Buca Belediyesi'nin hafta sonu da bardacık festivali düzenleyeceği öğrenildi.

İÇERİDE 2 AYLIK MAAŞ DURUYOR

Buca Belediyesi çalışanlarının içeride Mayıs ve Haziran ayı maaşları dururken belediyenin konser ve festival düzenlemesi tepkileri de beraberinde getirdi.

İŞÇİNİN DAYANACAK GÜCÜ KALMADI

İsminin açıklanmasını istemeyen işçiler: "Geçtiğimiz hafta Süheyl Behzat Uygur Kardeşler belediyenin etkinliğinde yer aldı. Önceki gece de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında Işılay Saygın Meydan'ında sahne alan Aydilge konser verdi. Tüm bunlar yetmezmiş gibi belediye hafta sonu da bardacık festivali düzenleyeceğini açıkladı. Bünyesinde çalışan işçiye 'para yok' diyen Buca Belediyesi her nasılsa konu konser ve festival olunca bir yerlerden para bulmasını biliyor. Artık işçilerin dayanacak gücü kalmadı. Belediye işçisi aylardır maaş alamadığı için bakkala, kasaba, ev sahibine ödeme yapamıyor. Ama sayın başkan tüm bunları görmezden gelip konserde sahneye çıkıp kendini göstermesini biliyor. Bu nasıl iş anlamadık. Artık yeter." Diye konuştu.

ÇOCUĞUMUZUN CEBİNE KOYACAK HARÇLIK PARAMIZ BİLE YOK

İsminin açıklanmasını istemeyen başka bir çalışan ise 'Konsere, festivale para var işçiye gelince yok' diyerek Başkan Görkem Duman'a tepki gösterdi. Maaşlarını düzenli olarak alamadıkları için işçilerin aileleri ile büyük mağduriyet yaşadığını belirten çalışanlar: "Kurban bayramı parasız geçti. Okullar kapandı çocuğumuza karne hediyesi bile alamadık. Önümüzdeki günlerde okullar açılacak. Herkes harıl harıl okul alış verişi yaparken biz çaresizlik içinde alış veriş yapanları izlemekle yetiniyoruz. Bırakın ev kirasını, kredi kartı borcunu ödemeyi cebimizde çocuğumuzun cebine koyacak harçlık parası bile yok. Gerçekten çok zor durumdayız. Belediye işçisi maaşlarını ve toplu sözleşmeden doğan geriye dönük alacaklarını halen daha alamazken belediye başkanının konser düzenleyip festivaller yapması çok acı. Belediye yönetiminden bir an önce alacaklarımızın ödenmesini talep ediyoruz." Diye konuştu.