CHP’li evli başkandan sevgilisine şantaj: Her paylaşımına çıplak resmini atacağım!

Mehmet Vural A.'nın ayrıca, 'Meşhur olacaksın, şımarıklığının bedelini en ağırı ile ödeyeceksin. Seni rezil etmezsem adam değilim', 'Ben erkeğim, sen kadınsın. Bak bakalım insan içine çıkabilecek misin hodri meydan' ifadeleri de iddianamede yer aldı.

Mehmet Vural A. hakkında 'Zincirleme şantaj' suçundan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası istenen iddianame Kaş Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Mehmet Vural A.'nın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.