CHP’li Kırşehir Belediyesi’nin sahip çıkmadığı Atatürk portresine AK Parti sahip çıktı

Kırşehir'de yaşayan emekli Astsubay Bahadır Altıok'un iddiasına göre Cumhuriyetin 100. yılında sergilenmesi için yaptığı Atatürk portresini CHP'li Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu bedelini ödeyerek alacağına dair söz verdi. Üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nun sözünü tutmadığını belediyenin portre bedelini ödemediğini ayrıca belediye yetkilerinin kendisine "Portresini de alsın götürsün" sözlerini kullandığını belirten ressam Bahadır Altıok sözünde durmayan Kırşehir Belediyesi'ne giderek portresini geri aldı. CHP'li Belediyenin sahip çıkmadığı ressama ve portreye sahip çıkan Ak Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal Altıok'u ziyaret ederek destek oldu.

ATATÜRK'E BÜYÜK SAYGISIZLIK

Emekli Astsubay Bahadır Altıok'u evinde ziyaret ederek destek olan ve olayın iç yüzünü araştıran Ak Parti il Başkanı Seher Ünsal "Bir siyasetçi olarak değil bir vatandaş olarak haberi ilk duyduğumda burnumun direği sızladı. Atatürk siyaset üstü bir değerdir. Böyle paha biçilmez bir tablonun bu şekilde değersizleştirilmesi beni çok üzdü. Atatürk bu ülkenin en büyük değeri Cumhuriyetimizin kurucusudur. Burada asıl mesele 'Cumhuriyet Halk Partiliyim Atatürkçüyüm' diyen bir belediyenin Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün portresine vermediği değer, şehrin belediye başkanının Şehr-ül Eminin sözünü tutmamasıdır. Ama onlar unutmasınlar ki Mustafa Kemal Atatürk bizim başımızın tacıdır. Baş köşemizde de kalbimizde de her daim yer alacaktır." İfadelerini kullandı.

TABLOMU ALIRKEN BELEDİYE YETKİLİLERİ ÜZERİME YÜRÜDÜ

CHP'li Kırşehir Belediyesi'nin sanatına ve Atatürk'e büyük saygısızlık ettiğini belirten ve tabloyu almaya gittiğinde belediye yetkililerinin üzerine yürüdüğünü aktaran Bahadır Altıok" 100. Yılda verdim 101. Yılda geri aldım. Buradaki mesele asla para değil bu tablo sıradan bir tablo değil. Benim 14 aylık emeğimin hiçe sayılmasıdır. Beni 1 yıl boyunca dalga geçer gibi oyaladılar. Tabloyu alamayan gittiğimde güvenlik görevlileri dahil 15 kişiyi üzerime gönderdiler. Bende tablomu her şeye rağmen geri aldım. Şimdi içim rahat. AK Parti il Başkanı Seher Ünsal'a destekleri ve ziyareti için teşekkür ediyorum. Tablonun hasar almadan eve taşınması için gereken desteği verdi. Atatürk'ün değerini ve maneviyatını bilen bir hanımefendi" İfadelerini kullandı.