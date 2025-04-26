CHP’li Marmaris Belediyesi’ne ’ihaleye fesat karıştırma’ soruşturması! Evraklara el konuldu

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafıdan, Kent Temizliği İşlerinde Kullanılmak Üzere (Şoförsüz Ve Yakıt Hariç) Araç Ve İş Makinesi Kiralama İşi için 12 Mart'ta ihaleye çıkıldı.
İhaleye yaklaşık 25 firma katılmasına rağmen, en düşük teklifi veren ve işi 160 milyon TL'ye yapabileceğini taahhüt eden firmaların çeşitli gerekçelerle saf dışı bırakıldığı iddia edildi. İhale, İstanbul merkezli bir firmaya yaklaşık 368 milyon TL'ye verildi.
ADRESE TESLİM İHALE İDDİALARI! 200 MİLYON TL FARK VAR
Arada 200 milyon TL'ye varan fahiş bir fiyat farkı bulunurken, belediyenin diğer teklifleri "evrak eksikliği" gibi nedenler gösterilerek reddettiği öğrenildi. Belediyenin ihaledeki bu tercihi adrese teslim ihale iddialarını gündeme getirdi.
İHALEYE FESAT KARIŞTIRMADAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Bu ihaleyle ilgili CİMER'e ihbar yapıldı. Bunun üzerine Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığınca Marmaris Belediyesi hakkında ihaleye fesat karıştırmak suçundan soruşturma başlatıldı. İhale evrakları Marmaris Belediyesinden temin edilerek bilirkişi inceleme aşamasında tahkikat devam ettiği bildirildi.
KÖYLÜLERİN ATADAN KALMA ARAZİLERİNİ DE SATIŞA ÇIKARMIŞLARDI
CHP'li Acar Ünlü yönetimindeki belediyenin mülklerini satışa çıkarması da yerel medyada olumsuz gündem olmuş, halktan da çok tepki toplamıştı. Özellikle atadan kalma arazilerin 75 milyon TL'ye satışa çıkarılmasına tepki gösterilmişti.
Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü de bu ihale sonrası yerel medyada ve sosyal medyada eleştirilerin hedefinde yer aldı.