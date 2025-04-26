CHP’li Marmaris Belediyesi’ne ’ihaleye fesat karıştırma’ soruşturması! Evraklara el konuldu

ADRESE TESLİM İHALE İDDİALARI! 200 MİLYON TL FARK VAR

Arada 200 milyon TL'ye varan fahiş bir fiyat farkı bulunurken, belediyenin diğer teklifleri "evrak eksikliği" gibi nedenler gösterilerek reddettiği öğrenildi. Belediyenin ihaledeki bu tercihi adrese teslim ihale iddialarını gündeme getirdi.

İHALEYE FESAT KARIŞTIRMADAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bu ihaleyle ilgili CİMER'e ihbar yapıldı. Bunun üzerine Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığınca Marmaris Belediyesi hakkında ihaleye fesat karıştırmak suçundan soruşturma başlatıldı. İhale evrakları Marmaris Belediyesinden temin edilerek bilirkişi inceleme aşamasında tahkikat devam ettiği bildirildi.