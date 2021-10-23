CHP’li Ünal Çeviköz yine şaşırtmadı! Türk yargısını hedef alan büyükelçileri savundu

"DOSTA BU YÜKÜMLÜLÜĞÜMÜZÜ HATIRLATMIŞLARDIR"

Bir kullanıcının kendisine yönelttiği "Peki 10 büyükelçinin Türkiye'nin içişlerine karışmaları hakkında ne düşünüyorsunuz?" şeklindeki soruya da yanıt veren Çeviköz, "Kimse Türkiye'nin iç işlerine karışmamıştır, karışamaz. İnsan hakları bu devirde hiç bir ülkenin iç işi değildir. Osman Kavala ile ilgili durum AİHM'nin kararıdır. Bunu uygulamak anayasamızın gereğidir. 10 Büyükelçi dostça bu yükümlülüğümüzü hatırlatmışlardır. Anlayana!" dedi.

CHP’li Ünal Çeviköz’ün sicili kabarık: Milli çıkarlara karşı ne varsa o tarafta durdu!

MAVİ VATAN'I HEDEF ALMIŞTI

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, daha önce Mavi Vatan'ı hedef almış ve Yunanistan yanlısı açıklamalarda bulunmuştu. Çeviköz konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamalarda, "Mavi Vatan diye bu 200 mile kadar uzanan alanı da kendi egemenlik alanınız olarak görürseniz, o zaman saldırgan ve yayılmacı bir algı yaratırsınız." demişti.