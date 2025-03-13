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Giriş Tarihi: 13.3.2025 18:23 Son Güncelleme: 13.3.2025 18:39

CHP'li Üsküdar Belediyesi'nden büyük skandal! Ramazan'da twerk eğitimi verdiler

Daha önce kadın ve erkeklerin ayrı ayrı günlerde kullandığı havuzları ortak kullanıma açarak büyük tepki toplayan CHP'li Üsküdar Belediyesi, Ramazan ayında büyük bir skandala imza attı. Ramazan ayının ikinci gününde Afrika'dan getirilen bir hoca eşliğinde kadınlara "twerk" eğitimi verildi. Ramazan ayında yapılan bu etkinliğe sosyal medyadan tepki yağdı.

CHP’li Üsküdar Belediyesi’nden büyük skandal! Ramazan’da twerk eğitimi verdiler

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde AK Parti'den CHP'ye geçen ve Sinem Dedetaş'ın yönettiği Üsküdar Belediyesi, Ramazan ayında büyük bir skandala imza attı.

Daha önce belediye bünyesinde bulunan Prof. Dr. Raşit Küçük Gençlik ve Spor Merkezi'ndeki yüzme havuzunu daha önce ayrı ayrı günlerde kullanan kadın ve erkeklerin artık havuzları birlikte kullanacağına dair karar alan Üsküdar Belediyesi, Ramazan ayının ikinci gününde belediye binası önünde düzenlediği etkinlikte kadınlara "twerk" eğitimi verildi.

AFRİKA'DAN HOCA GETİRİLDİ

'Zincir kıran kadınlar çatısı' altında çeşitli faaliyetlere imza atan Üsküdar Belediyesi'nin Ramazan'ın ruhuna aykırı bir şekilde düzenlediği etkinliğe Afrikalı twerk eğitmeni Lucille Aires konuşmacı olarak katıldı.

"KATILIM AZ OLUR DİYE ENDİŞELENİYORUM"

Öte yandan organizatörler yaptığı paylaşımda, "Ramazan'dan dolayı katılım az olur diye endişeleniyorum, umuyorum kadınları yalnız bırakmazsınız." ifadelerini kullandı.

Ramazan ayında yapılan bu skandal etkinliğe sosyal medyadan da tepki yağdı.

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CHP'li Üsküdar Belediyesi'nden büyük skandal! Ramazan'da twerk eğitimi verdiler
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