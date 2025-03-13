CHP’li Üsküdar Belediyesi’nden büyük skandal! Ramazan’da twerk eğitimi verdiler

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde AK Parti'den CHP'ye geçen ve Sinem Dedetaş'ın yönettiği Üsküdar Belediyesi, Ramazan ayında büyük bir skandala imza attı.
Daha önce belediye bünyesinde bulunan Prof. Dr. Raşit Küçük Gençlik ve Spor Merkezi'ndeki yüzme havuzunu daha önce ayrı ayrı günlerde kullanan kadın ve erkeklerin artık havuzları birlikte kullanacağına dair karar alan Üsküdar Belediyesi, Ramazan ayının ikinci gününde belediye binası önünde düzenlediği etkinlikte kadınlara "twerk" eğitimi verildi.