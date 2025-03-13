CHP’li Üsküdar Belediyesi’nden büyük skandal! Ramazan’da twerk eğitimi verdiler

"KATILIM AZ OLUR DİYE ENDİŞELENİYORUM"

Öte yandan organizatörler yaptığı paylaşımda, "Ramazan'dan dolayı katılım az olur diye endişeleniyorum, umuyorum kadınları yalnız bırakmazsınız." ifadelerini kullandı.

Ramazan ayında yapılan bu skandal etkinliğe sosyal medyadan da tepki yağdı.